Handel Jedyna taka niedziela w czerwcu. Kolejna okazja dopiero za dwa miesiące Oprac. Paulina Karpińska |

Donald Tusk komentuje przedłużenie programu "Ceny Paliwa Niżej" Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock

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W Polsce zakaz handlu w niedziele obowiązuje od 2018 roku. Są jednak wyjątki. Niedziele handlowe przypadają najczęściej przed świętami. Jednak nie wszystkie.

Niedziele handlowe w 2026 roku. Kiedy?

W 2026 roku czeka nas łącznie jeszcze pięć niedziel handlowych, z czego aż trzy w grudniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolejne w 2026 r. przypadną w następujących terminach:

28 czerwca;

30 sierpnia;

6 grudnia;

13 grudnia;

20 grudnia.

W tym roku mieliśmy już trzy niedziele handlowe: 25 stycznia, 29 marca i 26 kwietnia.

Niedziele handlowe w 2026 roku Źródło zdjęcia: Mateusz Krymski/PAP

Które sklepy są otwarte w niedziele niehandlowe?

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.

Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

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Za łamanie przepisów grożą surowe kary. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na otwarcie punktów wbrew prawu, muszą liczyć się z grzywną. Kara za złamanie zakazu handlu wynosi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł.

Niedziele wolne od handlu

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku.

Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

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