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Nowe cła zmieniają rynek. Lipiec przyniósł wyraźny spadek

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Paczka aliexpress
Nowe cła na przesyłki spoza UE
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Architect-PhD/Shutterstock
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Po wprowadzeniu nowych ceł liczba przesyłek z krajów spoza Unii Europejskiej zmniejszyła się o około połowę - podało Ministerstwo Finansów.

Resort finansów poinformował, że w lipcu 2026 r. liczba zgłoszeń celnych dla przesyłek z e-commerce wyraźnie spadła. Było ich nieco ponad 2,1 mln, podczas gdy miesiąc wcześniej ponad 4,2 mln. Oznacza to spadek o około połowę w porównaniu z czerwcem.

Od lipca przesyłki o niewielkiej wartości, do 150 euro, przesyłane do konsumentów w Unii Europejskiej przez firmy spoza UE, są objęte zryczałtowanym cłem w wysokości 3 euro.

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Trend wzrostowy został odwrócony

MF podało, że jeszcze w 2025 r. liczba zgłoszeń celnych dotyczących towarów e-commerce kształtowała się na poziomie około 2 mln miesięcznie.

"Od początku 2026 r. obserwowany był wyraźny wzrost wolumenu zgłoszeń - do poziomu średnio około 4 mln miesięcznie, przy czym w czerwcu osiągnięto poziom ponad 4,2 mln zgłoszeń. Lipcowy wynik oznacza zatem nie tylko znaczący spadek w stosunku do bezpośrednio poprzedzającego miesiąca, lecz także odwrócenie tendencji wzrostowej obserwowanej w pierwszej połowie 2026 r. i powrót do poziomu zbliżonego do tego, który był notowany w 2025 r." - czytamy w informacji udzielonej przez Ministerstwo Finansów.

Resort podkreślił, że choć zmiana była wyraźna, to należy zachować ostrożność "w formułowaniu wniosków dotyczących jej przyczyn i trwałości", ponieważ lipiec był pierwszym miesiącem, w którym obowiązywały regulacje dotyczące ceł. W opinii MF, przy takim krótkim okresie trudno stwierdzić, czy odnotowany spadek liczby zgłoszeń stanowi trwałą zmianę funkcjonowania rynku.

Resort finansów podał także, że "nowe regulacje przyniosły wymierne należności z tytułu cła". W lipcu 2026 r. należności celne z tytułu importu towarów e-commerce o wartości do 150 euro wyniosły łącznie 67,8 mln zł. Pieniądze zasilą budżet Unii Europejskiej oraz Polski.

Resort nie odnotował wzrostu zgłoszeń B2B

Resort podkreślił także, że lipiec nie wykazał znaczącego wzrostu zgłoszeń B2B - czyli zgłoszeń dotyczących wymiany między firmami - wśród podmiotów zaangażowanych w import towarów e-commerce z państw trzecich.

"Część platform sprzedażowych w Chinach miała bowiem już wcześniej wprowadzone rozwiązania pozwalające na dokonywanie sprzedaży towarów odprawionych (posiadających unijny status celny) z magazynów zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej" - wyjaśniło ministerstwo.

Zaznaczyło, że "pierwsze statystyki wskazują na to, że pozostali gracze nie zmienili na chwilę obecną modelu sprzedaży, a spadek importu e-commerce wynika przede wszystkim z podwyższonych o kwotę naliczonego cła cen towarów oferowanych na platformach sprzedażowych".

Nowe zasady naliczania ceł

Cło, które zostało nałożone na przesyłki o niskiej wartości, dotyczy kategorii towarowych, a nie przesyłek. Oznacza to, że jedna przesyłka może zostać objęta cłem wyższym niż 3 euro.

"KAS nie ma danych dotyczących tego, jaki odsetek przesyłek został objęty wyłącznie cłem w kwocie 3 euro, a jaki został oclony na wyższą kwotę. Dla niektórych towarów cło liczone według stawki procentowej ad valorem będzie wyższe, ale dla innych - ze względu na stawkę 0 proc. - będzie niższe. Wynik zależy więc od ilości towaru, wartości celnej i stawki.

Wprowadzenie cła na przesyłki o małej wartości było pierwszym etapem zmian, dotyczących transakcji między firmami spoza UE a konsumentami z krajów członkowskich.

W listopadzie tego roku przesyłki te zostaną objęte opłatą manipulacyjną, której wartość ma wynieść między 2 a 4 euro, która będzie naliczana od kategorii towarowych, a więc w taki sam sposób jak cło. Od 2028 r. zaś przesyłki o małej wartości - do 150 euro-będą objęte już cłem na normalnych zasadach, takich samych jak te, które dotyczą wymiany między firmami czy przesyłek do konsumentów w UE o wartości przekraczającej 150 euro. Jednak od przesyłek o małej wartości nadal będzie naliczana opłata manipulacyjna.

Źródło: PAP
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Tagi:
CłaChinyUnia Europejska
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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