Handel

Milion ton polskich ziemniaków zalega w magazynach. Rolnicy alarmują

Rolnikom zalega na magazynach około jednego miliona ton niesprzedanych ziemniaków - alarmuje Tomasz Bieńkowski z Polskiej Federacji Zieminiaka. Ostrzega także, że bez szybkiego zagospodarowania nadwyżek wielu producentom grozi bankructwo. Resort rozwoju wsi zapewnia, że prowadzi rozmowy z branżą i zapowiada wsparcie dla producentów.

Sytuacja na rynku ziemniaka jest drastycznie trudna - alarmuje Tomasz Bieńkowski, prezes Polskiej Federacji Ziemniaka (PFZ).

Wśród czynników, które ją spowodowały wymienia:

  • ogromne zapasy magazynowe ziemniaka i jego przetworów, w tym skrobi ziemniaczanej ze zbioru 2025 roku;
  • brak perspektyw zbytu zapasów;
  • zatory płatnicze powodowane brakiem możliwości sprzedaży zapasów;
  • niekontrolowany napływ ziemniaka z innych krajów UE powodujący efekt nadpodaży;
  • wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez na przykład sieci handlowe, renegocjacje ceny kontraktów, a nawet ich zrywanie.

Bieńkowski: ziemniaki z Europy Zachodniej zalewają polski rynek

Prezes PFZ zwraca uwagę, że nadpodaż (nadmiar do sprzedaży - red.) w Polsce wynika nie tyle z większych zbiorów w kraju, ale z importu ziemniaków m.in. z Niemiec, Holandii i Belgii, gdzie także był urodzaj. Wskazał na upadłość dużej przetwórni ziemniaków działającej na terenie Beneluksu, co oznaczało, że około 2 mln ton nie można było zagospodarować.

Według Bieńkowskiego ziemniaki z Europy Zachodniej już od jesieni trafiały na polski rynek, ale także do krajów bałkańskich, do Rumunii czy Ukrainy, gdzie Polska tradycyjne sprzedaje to warzywo.

Stanowisko resortu rolnictwa

Ministerstwo rolnictwa jako główne źródło trudnej sytuacji wskazuje "wysoką nadpodaż ziemniaków w Polsce", ale odpowiedzialnością za to nie obarcza importu.

MRiRW podkreśla, że w 2025 r. zbiory w Polsce wyniosły ok. 7 mln ton, czyli o ok. 18,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Natomiast import ziemniaków do Polski wyniósł w zeszłym roku ok. 179,7 tys. ton wobec 154,4 tys. ton rok wcześniej. Resort zastrzega przy tym, że za import nie odpowiada Polska jako kraj, a importerzy, dystrybutorzy, pośrednicy.

- Polska nie może wstrzymać importu, bo jesteśmy krajem, który stawia na eksport - podkreśliło MRiRW.

Resort poinformował, że w sprawie rozwiązania problemu rozmawia z przedstawicielami branży.

Bieńkowski: ziemniaki są wprowadzane przez "spółki-słupy"

- Ministerstwo widzi tylko dane GUS, ale my informujemy, że ziemniaki są importowane i wprowadzane do obrotu w jakiś nietransparentny sposób, najpewniej przez "spółki-słupy" lub też przez rolników ryczałtowych, gdzie nie jest kontrolowana wielkość produkcji - tłumaczy Bieńkowski.

Szef PFZ przyznał, że w ub.r. plony ziemniaków były nieco wyższe, ale np. w 2019 r. zebrane zostało 11 mln ton ziemniaków i wszystko zostało sprzedane. Problem polega na tym, że to nie w Polsce powstała nadprodukcja, tylko że jest ona w całej Europie - podkreślił.

Problemem jest też import tzw. ziemniaków wczesnych, te sprowadzane z Grecji to są ziemniaki dojrzałe, choć tegoroczne. - Wykorzystywana jest norma jakościowa i jej nieaktualność, jest ona z 2003 r., różne luki doprowadzają do tego, że manipuluje się kontraktami lub cenami - wyjaśnił Bieńkowski.

Jego zdaniem problemem jest też import tzw. ziemniaków wczesnych. Jak zauważył, przy wykorzystaniu nieaktualizowanej od 2003 r. normy jakościowej, jako ziemniaki wczesne sprowadzane są np. z Grecji bulwy dojrzałe, choć tegoroczne.

- Różne luki doprowadzają do tego, że manipuluje się kontraktami lub cenami - ocenił Bieńkowski.

Problemy finansowe wielu rolników i rozmowy na temat ich wsparcia

W efekcie dużej podaży ziemniaków, ceny skupu - o ile rolnik znajdzie nabywcę - są tak niskie, że nie pokrywają nawet minimalnych kosztów produkcji. Prowadzi to do załamania płynności finansowej gospodarstw.

- W przypadku braku wsparcia i niewdrożenia rozwiązań systemowych ze strony rządowej, spodziewać się można niewypłacalności i upadłości wielu z podmiotów - ocenił Bieńkowski.

Według danych MRiRW, w drugim tygodniu marca br. ceny wynosiły średnio 1,04 zł/kg i były o 71,5 proc. niższe niż rok wcześniej.

Prezes Polskiej Federacji Ziemniaka zaznaczył, że w MRiRW prowadzone są rozmowy ws. wsparcia dla producentów. Przedstawiciele branży zaproponowali podczas spotkań z urzędnikami różne rozwiązania. Wskazali na skup nadwyżek ziemniaków przez zakłady skrobiowe, przerób na folię termoplastyczną, przerób ziemniaków na bioetanol oraz rekompensaty dla rolników, którzy nie sprzedali ziemniaków, w postaci dopłaty do hektara uprawy.

- Ziemniaki trzeba rozdysponować do końca maja, ponieważ wkrótce pojawią się polskie wczesne odmiany, których także dużo nasadzono. Wtedy będzie jeszcze większy problem - stwierdził szef PFZ.

Nadwyżki nie tylko w Polsce

Resort rolnictwa w czwartkowym komunikacie wskazał, że ubiegłoroczne zbiory ziemniaków w wysokości ok. 7 mln ton były najwyższe od 2021 r., a krajowe zużycie nie przekracza 5,5–6 mln ton. Nadwyżki trafiają do magazynów, a ceny często nie pokrywają kosztów produkcji - poinformowało MRiRW.

- Rozmawialiśmy z przedstawicielami przetwórstwa i sieci handlowych o lepszym wykorzystaniu krajowego surowca i zagospodarowaniu nadwyżek ziemniaków - zarówno doraźnie, jak i systemowo - zauważyła wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka, cytowana w komunikacie.

Według MRiRW zwiększony areał upraw oraz dobre plonowanie (ok. +8 proc. r/r) przełożyły się na wyraźny wzrost podaży. Resort zauważył, że nadwyżki widoczne są nie tylko w Polsce - podobna sytuacja występuje w wielu krajach Unii Europejskiej, co ogranicza możliwości eksportu.

- W okresie styczeń-listopad 2025 r. eksport wyniósł 146 tys. ton i był wyższy o 46 tys. ton rok do roku, jednak jego skala nie pozwala zrównoważyć rynku. Jednocześnie rosną koszty produkcji, w tym nawozów i energii, co pogarsza sytuację gospodarstw i zwiększa ryzyko utraty płynności - zastrzegło ministerstwo.

Rozmowy resortu rolnictwa z sieciami handlowymi

Ministerstwo poinformowało także, że w rozmowach z sieciami handlowymi pojawiły się propozycje lepszej ekspozycji polskich ziemniaków, organizacji akcji promocyjnych oraz skracania łańcuchów dostaw poprzez bezpośrednią współpracę z producentami. Rozważane są m.in. kampanie promocyjne, takie jak "Tydzień Polskiego Ziemniaka", które mogą zwiększyć popyt i poprawić sprzedaż.

MRiRW podkreśla, że rozmowy z udziałem przetwórców, handlu i producentów mają pomóc ograniczyć skalę nadwyżek i ustabilizować rynek. Resort zapowiada dalsze rozmowy z branżą i "kolejne działania wspierające producentów".

OGLĄDAJ: "Prezydent nie stanął po stronie Polaków". Konferencja ministrów
1704_ministrowie

"Prezydent nie stanął po stronie Polaków". Konferencja ministrów

1704_ministrowie
Źródło: PAP

Paulina Karpińska
Zobacz także:
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Powstanie portal eLicytacje. Majątek dłużników do kupienia przez internet
Z kraju
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Tyle zapłacimy za paliwo w weekend. Są nowe ceny
Z kraju
Kryptowaluty
Sejm zdecydował o wecie prezydenta do ustawy o kryptoaktywach
Prawo
Donald Tusk w Sejmie
Tusk: to mrozi krew w żyłach
TVN24
claude sonnet ai shutterstock_2737162957
"Sytuacja jest na tyle poważna, że ​​ludzie powinni się martwić". Nowy model AI budzi obawy
Tech
alkohol sklep shutterstock_2433370105
Kolejne badania pokazują, że Polacy coraz rzadziej kupują te produkty
Handel
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Rekordowe wzrosty na nowojorskiej giełdzie. Reakcja na zwrot w konflikcie na Bliskim Wschodzie
Rynki
Paliwa
Ceny paliw. Tyle dziś kosztują
Moto
shutterstock_2603188221
Wysoka wygrana w Lotto
Pieniądze
Obrady w Sejmie
Kolejna próba odrzucenia weta prezydenta
Z kraju
Andrzej Domański w Waszyngtonie
Trump o przyjaźni z Polską i zaproszeniu do G20. Domański: to jest coś, o czym marzyliśmy
System kaucyjny, kaucja, zwrot butelek
Dają bon zamiast gotówki. Klienci kontra sieci handlowe
Handel
Samolot linii KLM
KLM odwołuje loty. Z powodu cen paliwa lotniczego
Turystyka
pap_20260410_24R
"Żaden kraj nigdy nie wyszedł ze strefy euro". Ten planuje dołączyć
Łukasz Figielski
Zondacrypto, kryptowaluty
Kolejne kłopoty Zondacrypto. Zaginiony klucz i pracownicy bez pensji
Tech
shutterstock_785511448_1
Fałszywe wezwania do zapłaty za wycieraczkami aut w całym kraju
Z kraju
chf franki szwajcarskie shutterstock_2132180969
TSUE i frankowicze. Ważne wyroki
Pieniądze
Lotnisko
Kończą się zapasy paliwa lotniczego. Co z lotami?
Turystyka
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
Gigant lotniczy zatrudnia setki nowych pracowników
Trójmiejska obwodnica w budowie. Kierowcy tkwią w korkach (zdjęcie ilustracyjne)
Magazyny pełne ropy, brakujące paliwo. Pięć lekcji z kryzysu
Maja Piotrowska, Wiktor Knowski
ludzie, ulica, przechodnie
Najnowsze dane o inflacji bazowej
Z kraju
Firma
Podwyżki dla pracowników w tylko w co czwartej firmie
Dla pracownika
Anthropic AI
"Uważnie monitorujemy rozwój sytuacji". Nowy model AI pod lupą regulatorów
Tech
Negocjacje w Islamabadzie
Rozmowy USA z Iranem wciąż pod znakiem zapytania
Minister Norwegii zapowiada działania po publikacji nt. naruszania przez Equinor praw pracowniczych, w tym Polaków
Rekordowe przychody z ropy. Pierwszy taki miesiąc
shutterstock_2590322791
"Live Nation i Ticketmaster łamią prawo"
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
AI już nie wzbudza zaufania. Coraz większe zagrożenie dla Big Techów
Tech
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Bank ostrzega. "Stracisz swoje pieniądze"
Z kraju
rury zawory gaz shutterstock_2511002959
Kurczą się zapasy gazu w Europie
Rynki
Karol Nawrocki
Drugi próg podatkowy pod lupą. Prezydent poparł projekt Polski 2050
Z kraju

