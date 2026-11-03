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MediaMarkt i Saturn z chińskim właścicielem. Komisja Europejska wydała warunkową zgodę

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media markt - OleksSH shutterstock_2470003291
Downsizing. Opakowanie to samo, cena ta sama, a produktu mniej
Źródło zdj. gł.: OleksSH / Shutterstock
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Komisja Europejska warunkowo zgodziła się na przejęcie Ceconomy, właściciela sieci MediaMarkt i Saturn, przez chińską platformę JD.com. Bruksela postawiła jednak warunki, które mają ograniczać budowanie nieuczciwej przewagi tego koncernu na europejskim rynku.

Platforma JD.com złożyła ofertę przejęcia właściciela MediaMarkt w lipcu 2025 r. za kwotę 2,2 mld euro.

Komisja Europejska zbadała tę transakcję pod kątem potencjalnego zaburzenia konkurencyjności na unijnym wspólnym rynku. Chodzi o przepisy dotyczące państwowej pomocy finansowej.

Przepisy pozwalają Komisji kontrolować przejęcia dokonywane przez przedsiębiorstwa, które w ciągu trzech lat poprzedzających transakcję otrzymały znaczące wsparcie finansowe od państw spoza Unii Europejskiej. W przypadku koncentracji jednym z progów uruchamiających obowiązek zgłoszenia jest łączna wartość zagranicznych wkładów finansowych przekraczająca 50 mln euro.

Jeżeli takie wsparcie może zakłócać konkurencję na unijnym rynku, Komisja ma prawo zablokować transakcję albo uzależnić zgodę od spełnienia określonych warunków.

Bruksela wskazała na chińskie wsparcie

Według KE, JD.com otrzymało wsparcie od chińskiego rządu w formie preferencyjnych pożyczek, ulg podatkowych i subsydiów. Dlatego Bruksela zgodziła się na przejęcie niemieckiego koncernu pod warunkiem wdrożenia i przestrzegania przez 10 lat środków zaradczych.

Obie strony zobowiązały się do prowadzenia uczciwych rozliczeń między sobą, co oznacza, że JD.com nie będzie mogło przekazywać wsparcia Ceconomy, budując nieuczciwą przewagę tego koncernu nad konkurentami na unijnym rynku.

KE zobowiązała także obie strony do świadczenia usług magazynowych, logistycznych i technologicznych podmiotom trzecim na takich samych warunkach, na jakich są one udzielane na rzecz Ceconomy.

W ten sposób KE chce zapewnić, że JD.com, które posiada potężną infrastrukturę, nie będzie faworyzować przejętej spółki kosztem innych firm, oferując im takie same ceny za świadczone usługi.

Źródło: PAP
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Tagi:
Komisja EuropejskaChiny
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