Drożyzna zmienia nawyki. Amerykańska branża alkoholowa stawia na małe butelki
Pernod Ricard, producent Jamesona, Bacardi Limited, właściciel marki Patrón, oraz 818 Tequila Kendall Jenner to tylko niektóre z firm alkoholowych poszerzających swoją ofertę małych butelek. Szukający oszczędności klienci coraz chętniej sięgają po mniejsze opakowania. W efekcie alkohol w minibutelkach stał się jednym z najszybciej zyskujących na popularności formatów na rynku.
Rosnąca popularność małych butelek
Według danych przekazanych CNN przez firmę Bump Williams Consulting, największy wzrost udziału w rynku w pierwszym kwartale odnotowały brandy i tequila w butelkach o pojemności 50 mililitrów - czyli w rozmiarze standardowego kieliszka - a także tequila i likiery w butelkach o pojemności 375 mililitrów. Standardowa butelka alkoholu ma pojemność około 700-750 mililitrów.
- Nadal obserwujemy zainteresowanie markami z wyższej półki, choć być może ostatnio częstotliwość zakupów i wielkość opakowania stały się ważniejszymi czynnikami wpływającymi na decyzję o zakupie, ponieważ konsumenci starają się racjonalnie gospodarować swoimi środkami - powiedział Dave Williams, prezes firmy Bump Williams Consulting.
Firma Pernod Ricard rozszerzyła ofertę likieru rumowego Malibu o nowy format 100 mililitrów. Uzupełniła tym samym rosnącą gamę mniejszych produktów.
Spadki na rynku alkoholi w USA
Sprzedaż na rynku amerykańskim jest słaba - w trzecim kwartale spadła o 12 proc. - dlatego firma z siedzibą w Paryżu ma nadzieję, że konsumenci dbający o budżet będą poszukiwać bardziej przystępnych cenowo alkoholi klasy premium. - To, co nas uspokaja, to fakt, że klienci nie rezygnują z naszych marek jako takich, ale być może decydują się przejść z większego rozmiaru na mniejszy - powiedział Colin Kavanagh, dyrektor ds. marketingu w Pernod Ricard North America.
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Kavanagh zauważył, że w ciągu ostatniego roku coraz więcej klientów Pernod Ricard kupowało butelki o pojemności 750 mililitrów zamiast butelek o pojemności 1,75 litra. Klienci, którzy zazwyczaj kupowali standardową butelkę o pojemności 750 mililitrów, przechodzili na wersje o pojemności 375 mililitrów. Firma zaczęła rozszerzać swoją ofertę mniejszych opakowań po sukcesie miniaturowej whisky o smaku masła orzechowego kilka lat temu.
- To naprawdę skłoniło nas do głębszego zastanowienia się, co moglibyśmy zrobić z tym formatem i jak naprawdę wykorzystać te trendy, czy to w zakresie przystępności cenowej(...) - powiedział Kavanaugh.
Niższy próg cenowy zakupu alkoholu
Inne marki również zwiększają swoją ofertę "małpek". W zeszłym roku marka tequili Patrón El Alto wprowadziła na rynek wersję o pojemności 50 mililitrów w cenie 16,99 dolarów. Za butelkę tego alkoholu w standardowym rozmiarze trzeba zapłacić ponad 130 dolarów. Miniaturowa wersja ma być bardziej przystępna cenowo.
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Kavanagh z firmy Pernod Ricard nazywa to "szybko rozwijającym się sektorem" i zapowiada plany wprowadzenia kolejnych marek jesienią. - W tej branży będzie się jeszcze wiele działo - powiedział.