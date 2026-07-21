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Drożyzna zmienia nawyki. Amerykańska branża alkoholowa stawia na małe butelki

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Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Amerykańscy konsumenci próbują ciąć wydatki na alkohol. Jednak zamiast rezygnować z ulubionych trunków klasy premium, coraz częściej wybierają mniejsze butelki - przekazał CNN. Giganci branży alkoholowej, tacy jak Pernod Ricard czy Bacardi, masowo rozszerzają ofertę miniaturowych formatów, by wzmocnić wyniki sprzedaży.

Pernod Ricard, producent Jamesona, Bacardi Limited, właściciel marki Patrón, oraz 818 Tequila Kendall Jenner to tylko niektóre z firm alkoholowych poszerzających swoją ofertę małych butelek. Szukający oszczędności klienci coraz chętniej sięgają po mniejsze opakowania. W efekcie alkohol w minibutelkach stał się jednym z najszybciej zyskujących na popularności formatów na rynku.

Rosnąca popularność małych butelek

Według danych przekazanych CNN przez firmę Bump Williams Consulting, największy wzrost udziału w rynku w pierwszym kwartale odnotowały brandy i tequila w butelkach o pojemności 50 mililitrów - czyli w rozmiarze standardowego kieliszka - a także tequila i likiery w butelkach o pojemności 375 mililitrów. Standardowa butelka alkoholu ma pojemność około 700-750 mililitrów.

- Nadal obserwujemy zainteresowanie markami z wyższej półki, choć być może ostatnio częstotliwość zakupów i wielkość opakowania stały się ważniejszymi czynnikami wpływającymi na decyzję o zakupie, ponieważ konsumenci starają się racjonalnie gospodarować swoimi środkami - powiedział Dave Williams, prezes firmy Bump Williams Consulting.

Firma Pernod Ricard rozszerzyła ofertę likieru rumowego Malibu o nowy format 100 mililitrów. Uzupełniła tym samym rosnącą gamę mniejszych produktów.

Spadki na rynku alkoholi w USA

Sprzedaż na rynku amerykańskim jest słaba - w trzecim kwartale spadła o 12 proc. - dlatego firma z siedzibą w Paryżu ma nadzieję, że konsumenci dbający o budżet będą poszukiwać bardziej przystępnych cenowo alkoholi klasy premium. - To, co nas uspokaja, to fakt, że klienci nie rezygnują z naszych marek jako takich, ale być może decydują się przejść z większego rozmiaru na mniejszy - powiedział Colin Kavanagh, dyrektor ds. marketingu w Pernod Ricard North America.

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Kavanagh zauważył, że w ciągu ostatniego roku coraz więcej klientów Pernod Ricard kupowało butelki o pojemności 750 mililitrów zamiast butelek o pojemności 1,75 litra. Klienci, którzy zazwyczaj kupowali standardową butelkę o pojemności 750 mililitrów, przechodzili na wersje o pojemności 375 mililitrów. Firma zaczęła rozszerzać swoją ofertę mniejszych opakowań po sukcesie miniaturowej whisky o smaku masła orzechowego kilka lat temu.

- To naprawdę skłoniło nas do głębszego zastanowienia się, co moglibyśmy zrobić z tym formatem i jak naprawdę wykorzystać te trendy, czy to w zakresie przystępności cenowej(...) - powiedział Kavanaugh.

Niższy próg cenowy zakupu alkoholu

Inne marki również zwiększają swoją ofertę "małpek". W zeszłym roku marka tequili Patrón El Alto wprowadziła na rynek wersję o pojemności 50 mililitrów w cenie 16,99 dolarów. Za butelkę tego alkoholu w standardowym rozmiarze trzeba zapłacić ponad 130 dolarów. Miniaturowa wersja ma być bardziej przystępna cenowo.

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Kavanagh z firmy Pernod Ricard nazywa to "szybko rozwijającym się sektorem" i zapowiada plany wprowadzenia kolejnych marek jesienią. - W tej branży będzie się jeszcze wiele działo - powiedział.

Źródło: CNN
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Tagi:
AlkoholMałpkizakupy
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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