Handel Majówka 2026. Kiedy sklepy będą otwarte? Wiktor Knowski |

W 2026 roku układ kalendarza sprawia, że przed wizytą w sklepie warto dwa razy sprawdzić datę. Tradycyjnie 1 i 3 maja duże markety będą nieczynne, a jedyną szansą na uzupełnienie zapasów między świętami będzie sobota. Oto jak przedstawia się harmonogram handlu w najbliższych dniach.

Majówka 2026. Kiedy będą otwarte sklepy?

W piątek 1 maja obchodzimy Święto Pracy. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Wszystkie duże sieci handlowe, takie jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Carrefour czy Auchan, będą zamknięte. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu, otwarte mogą być jedynie placówki, w których za ladą stanie właściciel.

W sobotę 2 maja obchodzimy Dzień Flagi. Nie jest on dniem wolnym od pracy. W sobotę wszystkie sklepy i galerie handlowe będą funkcjonować normalnie.

W niedzielę 3 maja obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że 3 maja obowiązują identyczne zasady, jak w piątek - duże markety i galerie handlowe pozostaną zamknięte. Zakupy zrobimy jedynie w punktach objętych wyłączeniem z zakazu.

Sklepy dłużej otwarte przed świętami

Niektóre sieci sklepów zapowiedziały, że przed świętami wydłużą czas funkcjonowania ich placówek. Taką decyzję podjęły Lidl oraz Biedronka. Sklepy Lidl mają być otwarte w czwartek 30 kwietnia oraz w sobotę 2 maja przynajmniej do godziny 23.00. Niektóre placówki sieci sklepów operują całą dobę od 1.00 w poniedziałek do 23.00 w sobotę (dotyczy sklepów objętych pilotażem w Poznaniu, Warszawie i Bielanach Wrocławskich).

Część sklepów Biedronka - ponad trzy tys. placówek - będzie otwarta przynajmniej do 23.30 w dniach 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja.

"Polacy kochają wieczorne zakupy - zwłaszcza przed długimi weekendami. Dane z ubiegłego roku pokazują, że tuż przed majówką ruch po godzinie 20.00 rósł nawet o ponad 50 proc., a sklepy Biedronka odwiedzały miliony klientów przygotowujących się do pierwszego wiosennego grilla" - stwierdził sklep w oświadczeniu.

