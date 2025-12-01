Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Handel

Wyciek danych z czołowego sklepu internetowego w kraju

shutterstock_2593216809
Internetowy handel pod lupą skarbówki
Źródło: TVN24
Wyciekły dane klientów czołowego sklepu internetowego w Korei Południowej - informuje BBC. Firma Coupang przeprosiła za incydent, który może dotyczyć prawie 34 milionów kont. 

Coupang - jak wyjaśnia BBC - jest opisywany jako odpowiednik platform typu Amazon czy AliExpress.

Miliony kont

Brytyjski serwis informuje, że Coupang zgłosił władzom sprawę nieautoryzowanego dostęp do danych osobowych swoich klientów w połowie listopada. Początkowo informowano, że naruszenie dotyczy 4,5 tys. kont.

Jednak późniejsze kontrole wykazały, że prawdopodobnie ujawniono dane z około 33,7 mln kont klientów – wszystkie w Korei Południowej – poinformowała firma Coupang, dodając, że naruszenie bezpieczeństwa miało miejsce prawdopodobnie już w czerwcu za pośrednictwem serwera znajdującego się za granicą.

Coupang informowała niedawno, że ma prawie 25 milionów aktywnych użytkowników. To może oznaczać, że część z nich ma więcej niż jedno konto lub część kont, objętych wyciekiem danych, była nieaktywna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zapytała rodziców, kto opowie uczniom o swojej pracy. Nikt się nie zgłosił

Zapytała rodziców, kto opowie uczniom o swojej pracy. Nikt się nie zgłosił

Justyna Suchecka
Gigant płatności i miliardy z oszustw

Gigant płatności i miliardy z oszustw

Piotr Szostak

"Te dane pozostają bezpieczne"

Jak informuje BBC, wyciekły dane obejmujące: imię i nazwisko, numer telefonu, adresy wysyłki i e-mail, a w niektórych przypadkach także historię zamówień. Co ważne, w ręce przestępców nie wpadły informacje o kartach kredytowych ani dane logowania.

"Te dane pozostają bezpieczne i nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkowników" - dodała firma.

Coupang przeprosił klientów i ostrzegł ich przed oszustami mogącymi podszywać się pod pracowników sklepu. W niedzielę 30 listopada południowokoreańskie media podały, że o naruszenie podejrzewany jest były pracownik Coupang z Chin.

Organy państwa badają, czy Coupang naruszył przepisy dotyczące bezpieczeństwa. "Ponieważ dotyczy to danych kontaktowych i adresów dużej liczby obywateli, komisja planuje przeprowadzić szybkie dochodzenie i nałożyć surowe sankcje, jeśli stwierdzi naruszenie obowiązku wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń" - poinformował resort nauki i technologii Korei Południowej.

Coupang mierzył się z wieloma naruszeniami bezpieczeństwa cybernetycznego w ostatnich latach, w tym z incydentem ujawnienia danych 460 tysięcy klientów.

To kolejne z serii naruszeń danych dotykających duże firmy w Korei Południowej. W sierpniu informowaliśmy o wycieku danych klientów giganta telekomunikacyjnego SK Telecom.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fig/dap

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
samolot airbus shutterstock_2151257993
Akcja serwisowa objęła tysiące samolotów. Nowy komunikat giganta
Ze świata
szwajcaria berno shutterstock_2317946983
W referendum byli na nie. Jest reakcja miliardera
Ze świata
AdobeStock_501639642
Ogromny przelew wysłany do Polski
Z kraju
praca biuro shutterstock_2242410029
Pięć dni wolnego z rzędu bez urlopu. Zmiana przepisów
Dla pracownika
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Decyzja w sprawie stóp procentowych. Jeden głos przeciw
Z kraju
shutterstock_2260105509
"Konsumenci zaskoczeni". Duża kara dla Biedronki, sieć reaguje
Handel
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Polska gospodarka mocno w górę. Najnowsze dane
Z kraju
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Trzęsienie ziemi dla polskiej branży. "Finansowa bomba z opóźnionym zapłonem"
Z kraju
gpw dzwonek warszawa shutterstock_2371508041
To robi wrażenie na Europie. Wartość polskich spółek ostro w górę
Z kraju
Tajpej, Tajwan
Boom na rynku, imponujący wzrost. "Może nie doceniano skali tego efektu"
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Sklepy jak bankomaty. Zmiany w sprawie gotówki
Pieniądze
krupówki Zakopane
Popularna miejscowość wprowadza zmiany w opłatach. Oto stawki
Z kraju
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
Rewolucja na drogach u sąsiada Polski
Ze świata
praga czechy shutterstock_2432020853
Eksperyment banku na milion dolarów. "Chcemy przetestować tę ścieżkę"
Ze świata
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany dla pracowników. "To byłby prawdziwy przewrót kopernikański"
Dla pracownika
Black Friday
Ruch wzrósł o 800 procent. Padł rekord
Ze świata
Donald Tusk
Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera
Z kraju
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
Pieniądze
Zakaz handlu w niedziele
Dwie duże zmiany w zakazie handlu
Handel
Rozmowy odbywają się w Genewie w Szwajcarii
Pomysł ogromnego podatku, niepokój wśród najbogatszych. Grożą wyjazdem
Ze świata
Telefony
To nie jest "narzędzie idealne ani bezbłędne". Ostrzeżenie
Trojena
Marzenie za biliony dolarów. Budżet przekroczony 25 razy
Alicja Skiba
komisja-europejska-shutterstock_260719826
Wielkie pieniądze dla Polski. "To ogromny krok dla bezpieczeństwa"
Z kraju
shutterstock_1587197827
Możliwy koniec sporu. "Dziś wycofujemy skargę"
eurojackpot shutterstock_1603798027
Kumulacja w Eurojackpot w górę
Pieniądze
Panel dyskusyjny "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Sztuczna inteligencja w Polsce. "To jest ten scenariusz, który będzie kluczowy"
pc
Domański: prezydent tutaj popisuje się swoistą hipokryzją
Pieniądze
biurowiec shutterstock_2398225309
Szykuje się rewolucja na rynku pracy. Szef PIP o "środku do walki z patologią"
Dla firm
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Duży bank ostrzega. "Mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji"
Z kraju
Karol Nawrocki
Było weto prezydenta. Jest nowy projekt
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica