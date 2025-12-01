Wyciek danych z czołowego sklepu internetowego w kraju

Internetowy handel pod lupą skarbówki Źródło: TVN24

Coupang - jak wyjaśnia BBC - jest opisywany jako odpowiednik platform typu Amazon czy AliExpress.

Miliony kont

Brytyjski serwis informuje, że Coupang zgłosił władzom sprawę nieautoryzowanego dostęp do danych osobowych swoich klientów w połowie listopada. Początkowo informowano, że naruszenie dotyczy 4,5 tys. kont.

Jednak późniejsze kontrole wykazały, że prawdopodobnie ujawniono dane z około 33,7 mln kont klientów – wszystkie w Korei Południowej – poinformowała firma Coupang, dodając, że naruszenie bezpieczeństwa miało miejsce prawdopodobnie już w czerwcu za pośrednictwem serwera znajdującego się za granicą.

Coupang informowała niedawno, że ma prawie 25 milionów aktywnych użytkowników. To może oznaczać, że część z nich ma więcej niż jedno konto lub część kont, objętych wyciekiem danych, była nieaktywna.

"Te dane pozostają bezpieczne"

Jak informuje BBC, wyciekły dane obejmujące: imię i nazwisko, numer telefonu, adresy wysyłki i e-mail, a w niektórych przypadkach także historię zamówień. Co ważne, w ręce przestępców nie wpadły informacje o kartach kredytowych ani dane logowania.

"Te dane pozostają bezpieczne i nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkowników" - dodała firma.

Coupang przeprosił klientów i ostrzegł ich przed oszustami mogącymi podszywać się pod pracowników sklepu. W niedzielę 30 listopada południowokoreańskie media podały, że o naruszenie podejrzewany jest były pracownik Coupang z Chin.

Organy państwa badają, czy Coupang naruszył przepisy dotyczące bezpieczeństwa. "Ponieważ dotyczy to danych kontaktowych i adresów dużej liczby obywateli, komisja planuje przeprowadzić szybkie dochodzenie i nałożyć surowe sankcje, jeśli stwierdzi naruszenie obowiązku wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń" - poinformował resort nauki i technologii Korei Południowej.

Coupang mierzył się z wieloma naruszeniami bezpieczeństwa cybernetycznego w ostatnich latach, w tym z incydentem ujawnienia danych 460 tysięcy klientów.

To kolejne z serii naruszeń danych dotykających duże firmy w Korei Południowej. W sierpniu informowaliśmy o wycieku danych klientów giganta telekomunikacyjnego SK Telecom.

