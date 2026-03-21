Kiedy wypada niedziela handlowa w marcu? Będzie można zrobić zakupy przed Wielkanocą

Sklep monopolowy nocą zmienia się w punkt gastronomiczny

W Polsce zakaz handlu w niedziele obowiązuje do 2018 roku. Są jednak wyjątki. Niedziele handlowe przypadają najczęściej przed świętami. Nie inaczej jest w przypadku zbliżającej się Wielkanocy.

Niedziele handlowe w 2026 roku

W 2026 roku niedziele handlowe wypadają:

25 stycznia

29 marca

26 kwietnia

28 czerwca

30 sierpnia

6 grudnia

13 grudnia

20 grudnia

Oznacza to, że najbliższe zakupy w niedzielę zrobimy 29 marca. Będzie to ostatnia taka okazja przed Wielkanocą.

Ograniczenie handlu w niedzielę

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 procent przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 złotych do 100 tysięcy złotych kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

Opracował Wiktor Knowski /akw