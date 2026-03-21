Kiedy wypada niedziela handlowa w marcu? Będzie można zrobić zakupy przed Wielkanocą

W Polsce zakaz handlu w niedziele obowiązuje do 2018 roku. Są jednak wyjątki. Niedziele handlowe przypadają najczęściej przed świętami. Nie inaczej jest w przypadku zbliżającej się Wielkanocy.
Niedziele handlowe w 2026 roku
W 2026 roku niedziele handlowe wypadają:
- 25 stycznia
- 29 marca
- 26 kwietnia
- 28 czerwca
- 30 sierpnia
- 6 grudnia
- 13 grudnia
- 20 grudnia
Oznacza to, że najbliższe zakupy w niedzielę zrobimy 29 marca. Będzie to ostatnia taka okazja przed Wielkanocą.
Ograniczenie handlu w niedzielę
Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.
W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 procent przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.
Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 złotych do 100 tysięcy złotych kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.
