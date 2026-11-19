Kawa wycofywana ze sklepów. Ostrzeżenie
Główny Inspektorat Sanitarny otrzymał za pośrednictwem europejskiego systemu RASFF informację o wycofaniu kawy przez producenta. Powodem jest zbyt wysoka zawartość ochratoksyny A - toksyny wytwarzanej przez niektóre gatunki pleśni.
Wycofane partie kawy
Ostrzeżenie dotyczy następujących produktów:
- Nazwa produktu: Perfetto Moka Caffé Macinato Nocciola 250 g;
- Numery partii: LC5 BD160B, LC5 BD161B;
- Daty minimalnej trwałości: 09/06/2027, 10/06/2027;
- Nazwa produktu: Perfetto Moka Caffé Macinato Caramello 250 g;
- Numer partii: LC5 BD149T;
- Data minimalnej trwałości: 29/05/2027;
- Producent: Bialetti Industrie Spa Via Fogliano, Coccaglio, 25030 Italy.
Czym jest ochratoksyna A?
Jak wyjaśnił GIS, ochratoksyna A jest naturalnie występującą toksyną wytwarzaną przez niektóre gatunki pleśni. Powstaje głównie po zbiorach, podczas przechowywania płodów rolnych i żywności.
Spożycie zanieczyszczonego produktu nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednak jego regularne spożywanie może wiązać się z potencjalnym ryzykiem. Z tego względu narażenie na ochratoksynę A powinno być ograniczane do minimum.
GIS ostrzega konsumentów
"Producent Bialetti Industrie Spa Via Fogliano niezwłocznie po otrzymaniu informacji o stwierdzonym zagrożeniu wdrożył działania mające na celu wycofanie produktów z obrotu. Polscy odbiorcy zostali poinformowani o konieczności wycofania ww. partii z obrotu" - przekazał GIS.
Proces wycofywania produktu jest monitorowany przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
"Nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów" - zaapelował GIS.
GIS podkreśla, że ostrzeżenia publiczne nie służą piętnowaniu przedsiębiorców. Ich celem jest umożliwienie natychmiastowego wycofania niebezpiecznych produktów ze sprzedaży oraz poinformowanie konsumentów, aby mogli zwrócić je do sklepu i uniknąć zagrożenia dla zdrowia.