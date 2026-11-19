Handel Kawa wycofywana ze sklepów. Ostrzeżenie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Walczą z dezinformacją naukową. Klip przestrzega przed medycznymi fake newsami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Główny Inspektorat Sanitarny otrzymał za pośrednictwem europejskiego systemu RASFF informację o wycofaniu kawy przez producenta. Powodem jest zbyt wysoka zawartość ochratoksyny A - toksyny wytwarzanej przez niektóre gatunki pleśni.

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: stwierdzenie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A w mielonej kawie.https://t.co/VaEcWmOE0L — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) November 18, 2026 Rozwiń

Wycofane partie kawy

Ostrzeżenie dotyczy następujących produktów:

Nazwa produktu: Perfetto Moka Caffé Macinato Nocciola 250 g;

Numery partii: LC5 BD160B, LC5 BD161B;

Daty minimalnej trwałości: 09/06/2027, 10/06/2027;

Kawa mielona Perfetto Moka wycofywana z obrotu Źródło zdjęcia: GIS

Nazwa produktu: Perfetto Moka Caffé Macinato Caramello 250 g;

Numer partii: LC5 BD149T;

Data minimalnej trwałości: 29/05/2027;

Producent: Bialetti Industrie Spa Via Fogliano, Coccaglio, 25030 Italy.

GIS ostrzega przed kawą mieloną Perfetto Moka Źródło zdjęcia: GIS

Czym jest ochratoksyna A?

Jak wyjaśnił GIS, ochratoksyna A jest naturalnie występującą toksyną wytwarzaną przez niektóre gatunki pleśni. Powstaje głównie po zbiorach, podczas przechowywania płodów rolnych i żywności.

Spożycie zanieczyszczonego produktu nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednak jego regularne spożywanie może wiązać się z potencjalnym ryzykiem. Z tego względu narażenie na ochratoksynę A powinno być ograniczane do minimum.

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GIS ostrzega konsumentów

"Producent Bialetti Industrie Spa Via Fogliano niezwłocznie po otrzymaniu informacji o stwierdzonym zagrożeniu wdrożył działania mające na celu wycofanie produktów z obrotu. Polscy odbiorcy zostali poinformowani o konieczności wycofania ww. partii z obrotu" - przekazał GIS.

Proces wycofywania produktu jest monitorowany przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

"Nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów" - zaapelował GIS.

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GIS podkreśla, że ostrzeżenia publiczne nie służą piętnowaniu przedsiębiorców. Ich celem jest umożliwienie natychmiastowego wycofania niebezpiecznych produktów ze sprzedaży oraz poinformowanie konsumentów, aby mogli zwrócić je do sklepu i uniknąć zagrożenia dla zdrowia.