Interwencja w sprawie systemu kaucyjnego. "Budzi wiele wątpliwości"

Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od 1 października 2025 r. w Polsce obowiązuje system kaucyjny. Jak zauważa rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska, nowa regulacja w praktyce "budzi wiele wątpliwości przedsiębiorców".

W swoim wystąpieniu skierowanym do ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski wskazuje na problem braku jasnych wytycznych w zakresie poboru kaucji w kwestii napojów sprzedawanych na wynos.

Problem ze sprzedażą i dostawą potraw wraz z napojami

"W oparciu o wniosek interwencyjny jednego z przedsiębiorców Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca uwagę na potrzebę właściwej interpretacji nowych przepisów w odniesieniu do popularnej usługi, jaką jest sprzedaż i dostawa potraw wraz z napojami – na wynos, gdy zamówienie składane jest telefonicznie lub przez aplikację, także gdy realizacja odbywa się z udziałem podmiotów trzecich" - apeluje Majewska.

Jak zauważa, problem jest związany z prawidłową interpretacją pojęcia "miejsca sprzedaży". "Wątpliwości w tym przypadku budzi jednoznaczne ustalenie tego w przypadku sprzedaży na wynos lub w dostawie realizowanej przez podmiot trzeci z wykorzystaniem aplikacji" - przekazano w komunikacie.

Agnieszka Majewska podkreśla, że "nawet niezamierzona nieprawidłowa interpretacja regulacji w zakresie poboru kaucji może grozić nałożeniem na przedsiębiorcę administracyjnych kar pieniężnych".

"Z tego powodu Minister Majewska wystąpiła do MKiŚ o jednoznaczne stanowisko, które usunie wątpliwości przedsiębiorców w zakresie wykładni obowiązującego prawa, a jednocześnie przyczyni się do sprawniejszego wdrożenia i funkcjonowania systemu kaucyjnego" - czytamy.

System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny polega na tym, że przy zakupie towarów w opakowaniach objętych systemem - napojów w metalowych puszkach i szklanych butelkach - klienci zapłacą dodatkową opłatę (kaucję), która będzie im zwracana przy oddaniu opakowania w punkcie zbiórki.

Zasady systemu kaucyjnego w Polsce Źródło: PAP/Mateusz Krymski

Objęto trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe o objętości do 3 litrów, metalowe puszki o objętości do 1 litra, a od 1 stycznia 2026 roku - szklane butelki wielorazowego użytku o objętości do 1,5 litra.

Przy czym systemem objęte są tylko opakowania ze znakiem kaucji. Z tym że do końca tego 2025 roku w sprzedaży będą zarówno napoje w opakowaniach objętych systemem, jak i te, które zostały wyprodukowane wcześniej - aż do wyczerpania zapasów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: Pkarp Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock