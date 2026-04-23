Handel Skażony ser w popularnej sieci sklepów. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie GIS: chusteczki dla dzieci Źródło: GIS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"W związku z ostrzeżeniem z dnia 3 kwietnia 2026 r., Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany o wdrożonym przez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. rozszerzeniu wycofania ze sprzedaży produktu 'Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre!' na wszystkie partie, które dotychczas zostały wprowadzone do obrotu" - poinformował GIS.

Powodem decyzji było wykrycie bakterii Listeria monocytogenes w kolejnych próbkach produktu podczas badań przeprowadzonych przez producenta. Po uzyskaniu wyników, Agrona natychmiast poinformowała sieć Kaufland i rozpoczęto procedurę wycofywania sera ze sprzedaży.

Jednocześnie w zakładzie wdrożono działania mające na celu ustalenie przyczyn skażenia oraz usunięcie drobnoustroju ze środowiska produkcyjnego. Produkcja została wstrzymana do czasu opracowania i wdrożenia odpowiednich środków zapobiegawczych.

Aktualizacja ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności: Wycofanie kolejnych partii sera wędzonego

Nazwa produktu: Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre!

Ser wędzony wycofany

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Rolada Ustrzycka 400g, K- Stąd takie Dobre!;

Numer partii: wszystkie;

Termin przydatności do spożycia: wszystkie;

Producent: AGRONA Sp. z o. o. sp. k., ul. Szkolna 23,19-100 Mońki, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 20081602 WE;

Wyprodukowano dla: Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław.

Kaufland: wstrzymano wprowadzanie nowych partii sera

Kaufland, po otrzymaniu uzupełniających wyników badań od dostawcy, niezwłocznie rozszerzył akcję wycofania na wszystkie partie towaru - zarówno z półek sklepowych, jak i z magazynów centralnych.

"Jednocześnie dystrybutor poinformował, że do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy oraz uzyskania gwarancji, że nowo wytworzone partie są wolne od zanieczyszczeń bakterią Listeria monocytogenes, wstrzymano wprowadzanie jakichkolwiek nowych partii tego produktu do obrotu w sieci Kaufland" - poinformował GIS.

Proces wycofywania sera wędzonego z rynku jest nadzorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zalecenia dla konsumentów

"Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby, po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem" - zaapelował GIS.

Informacje dotyczące objawów zakażenia bakterią Listeria monocytogenes dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

GIS regularnie publikuje komunikaty o niebezpiecznych produktach. Jak podkreśla urząd, ich celem nie jest piętnowanie przedsiębiorców, lecz szybkie poinformowanie konsumentów i umożliwienie podjęcia odpowiednich działań - zwrotu towaru lub usunięcia go z oferty.

OGLĄDAJ: TVN24