Skażona sałatka w sklepach. Ostrzeżenie
"W wyniku kontroli wewnętrznej producenta wykryto obecność Listeria monocytogenes w 2 z 5 pobranych próbek produktu wskazanego poniżej" - czytamy w komunikacie GIS.
Bakteria Listeria monocytogenes może wywoływać listeriozę - chorobę, która jest przede wszystkim groźna dla osób o obniżonej odporności, osób starszych, kobiet w ciąży i niemowląt.
Sałatka z tuńczykiem wycofana
Ostrzeżenie GIS dotyczy poniższego produktu:
- Nazwa produktu: Sałatka z tuńczykiem jajkiem i ogórkiem;
- Numer partii: 19.06.2026 LZM A5 BN;
- Data minimalnej trwałości: 19/06/2026;
- Producent: DEGA S.A., Trawica 5, 76-004 Sianów.
Trwa wycofywanie produktu
Zgodnie z informacją GIS producent po otrzymaniu negatywnych wyników badań właścicielskich podjął działania zgodne z procedurami systemu HACCP. Cała partia produktu została wycofana z obrotu i rozpoczęło się postępowanie mające na celu ustalenie źródła zagrożenia.
Powiatowy Lekarz Weterynarii rozpoczął kontrole dotyczące stanu magazynów i dystrybucji zakwestionowanej partii oraz nadzoruje proces wycofywania produktu z rynku. O sprawie poinformowano również właściwe organy Inspekcji Sanitarnej, które prowadzą kontrole w punktach sprzedaży.
Zalecenia dla konsumentów
"Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie" - zaapelował inspektorat. Jak dodał, w przypadku wystąpienia objawów choroby po jego spożyciu należy skontaktować się z lekarzem.
Jak podkreśla Inspektorat, listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.
Jak rozpoznać, że jesteśmy zakażeni?
GIS na swojej stronie internetowej wymienia objawy zakażenia:
- U kobiet w ciąży może występować gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty, ból głowy, mięśni, gardła lub przebieg jest bezobjawowy;
- Infekcja płodu lub noworodka wiąże się z wysokim ryzykiem śmiertelnych powikłań. Może również wystąpić listerioza noworodków o wczesnym lub późnym początku;
- U osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia lub objawy ograniczone do przewodu pokarmowego;
- U osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, niewielkich ropni mózgu i sepsy.
GIS regularnie publikuje komunikaty o niebezpiecznych produktach. Jak podkreśla urząd, ich celem nie jest piętnowanie przedsiębiorców, lecz szybkie poinformowanie konsumentów i umożliwienie podjęcia odpowiednich działań - zwrotu towaru lub usunięcia go z oferty.