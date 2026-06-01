Handel Skażona sałatka w sklepach. Ostrzeżenie

Jak grillować, żeby uniknąć zagrożeń dla zdrowia? Porady lekarzy i dietetyków

"W wyniku kontroli wewnętrznej producenta wykryto obecność Listeria monocytogenes w 2 z 5 pobranych próbek produktu wskazanego poniżej" - czytamy w komunikacie GIS.

Bakteria Listeria monocytogenes może wywoływać listeriozę - chorobę, która jest przede wszystkim groźna dla osób o obniżonej odporności, osób starszych, kobiet w ciąży i niemowląt.

Sałatka z tuńczykiem wycofana

Ostrzeżenie GIS dotyczy poniższego produktu:

Nazwa produktu: Sałatka z tuńczykiem jajkiem i ogórkiem;

Numer partii: 19.06.2026 LZM A5 BN;

Data minimalnej trwałości: 19/06/2026;

Producent: DEGA S.A., Trawica 5, 76-004 Sianów.

Sałatka z tuńczykiem skażona bakterią. GIS ostrzega Źródło zdjęcia: GIS

Trwa wycofywanie produktu

Zgodnie z informacją GIS producent po otrzymaniu negatywnych wyników badań właścicielskich podjął działania zgodne z procedurami systemu HACCP. Cała partia produktu została wycofana z obrotu i rozpoczęło się postępowanie mające na celu ustalenie źródła zagrożenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii rozpoczął kontrole dotyczące stanu magazynów i dystrybucji zakwestionowanej partii oraz nadzoruje proces wycofywania produktu z rynku. O sprawie poinformowano również właściwe organy Inspekcji Sanitarnej, które prowadzą kontrole w punktach sprzedaży.

Zalecenia dla konsumentów

"Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie" - zaapelował inspektorat. Jak dodał, w przypadku wystąpienia objawów choroby po jego spożyciu należy skontaktować się z lekarzem.

Jak podkreśla Inspektorat, listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.

Jak rozpoznać, że jesteśmy zakażeni?

GIS na swojej stronie internetowej wymienia objawy zakażenia:

- U kobiet w ciąży może występować gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty, ból głowy, mięśni, gardła lub przebieg jest bezobjawowy;

- Infekcja płodu lub noworodka wiąże się z wysokim ryzykiem śmiertelnych powikłań. Może również wystąpić listerioza noworodków o wczesnym lub późnym początku;

- U osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia lub objawy ograniczone do przewodu pokarmowego;

- U osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, niewielkich ropni mózgu i sepsy.

GIS regularnie publikuje komunikaty o niebezpiecznych produktach. Jak podkreśla urząd, ich celem nie jest piętnowanie przedsiębiorców, lecz szybkie poinformowanie konsumentów i umożliwienie podjęcia odpowiednich działań - zwrotu towaru lub usunięcia go z oferty.

