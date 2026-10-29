Handel Żelki z substancją psychoaktywną. Ostrzeżenie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Środek przeczyszczający w herbacie. "Koleżeńska dolewka" w ZUS-ie Źródło wideo: FAKTY TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Obecność THC wykryto w wyniku działań urzędowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

"Zgodnie z oceną ryzyka opracowaną przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego spożycie tego produktu, biorąc pod uwagę stwierdzoną zawartość THC, może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów" - napisał GIS.

#Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: stwierdzenie substancji psychoaktywnej w suplemencie diety.https://t.co/jFxZYj4ZhP pic.twitter.com/2laT1OpL5B — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) October 28, 2026 Rozwiń

Żelki konopne wycofane

Ostrzeżenie GIS dotyczy następującego produktu:

Nazwa produktu: BRAIN WASH, suplement diety – żelki konopne o smaku wieloowocowym z dodatkiem witaminy C, 100 g;

Numer partii: 0708BW06O;

Data minimalnej trwałości: 07.08.2027;

Producent/dystrybutor (siedziba firmy): DR JOINT sp. z o.o., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1B, 62-800 Kalisz.

GIS wycofuje żelki konopne Źródło zdjęcia: GIS

GIS. Żelki konopne wycofane z obrotu Źródło zdjęcia: GIS

GIS ostrzega

GIS poinformował, że producent - Dr Joint sp. z o.o. - wstrzymał sprzedaż wskazanego w komunikacie produktu oraz wdrożył procedurę wycofania z obrotu.

"Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie" - zaapelował inspektorat.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmują działania zmierzające do szczegółowego ustalenia okoliczności przedmiotowej sprawy.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.