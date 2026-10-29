Żelki z substancją psychoaktywną. Ostrzeżenie
Obecność THC wykryto w wyniku działań urzędowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
"Zgodnie z oceną ryzyka opracowaną przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego spożycie tego produktu, biorąc pod uwagę stwierdzoną zawartość THC, może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów" - napisał GIS.
Żelki konopne wycofane
Ostrzeżenie GIS dotyczy następującego produktu:
- Nazwa produktu: BRAIN WASH, suplement diety – żelki konopne o smaku wieloowocowym z dodatkiem witaminy C, 100 g;
- Numer partii: 0708BW06O;
- Data minimalnej trwałości: 07.08.2027;
- Producent/dystrybutor (siedziba firmy): DR JOINT sp. z o.o., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1B, 62-800 Kalisz.
GIS ostrzega
GIS poinformował, że producent - Dr Joint sp. z o.o. - wstrzymał sprzedaż wskazanego w komunikacie produktu oraz wdrożył procedurę wycofania z obrotu.
"Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie" - zaapelował inspektorat.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmują działania zmierzające do szczegółowego ustalenia okoliczności przedmiotowej sprawy.
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.