Handel Znana sieć zamyka dziesiątki sklepów w Polsce

Prezes UOKiK o karze dla sklepu Duka

Trzydzieści sklepów sieci Duka w Polsce jest likwidowanych - informuje w czwartek portal dlahandlu.pl.

Jak zaznacza, nie można również złożyć zamówień przez stronę internetową. Po dodaniu przedmiotu do koszyka pojawia się informacja, że "dla wybranego kraju dostawa nie jest dostępna".

"Wyjątkiem jest sklep w Fabryce Norblina w Warszawie, który został otwarty przez Biesiada Invest na początku 2026 roku i działa, ale bez logo DUKA" - zaznacza portal.

Zwolnienia dla pracowników

"Na początku marca do pracowników sklepów trafiły wypowiedzenia, a 29 sklepów zaczęło znikać z galerii handlowych w całej Polsce" - czytamy na portalu.

Nie działają już placówki w:

Westfield Mokotów,

Westfield Arkadia,

Galerii Młociny,

Placu Unii,

Blue City,

Galerii Sfera w Bielsku-Białej.

Jak wyjaśnia portal, "klienci mogą zobaczyć zamknięte rolety, broniące wejścia do sklepu i informacje, że placówka jest zamknięta 'z powodów technicznych".

Problemy i plan restrukturyzacji

Problemy sieci zaczęły się już kilka lat temu. W listopadzie 2024 roku DUKA International S.A. złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Po jego otwarciu sąd wyznaczył do prowadzenia procesu firmę Rymarz Zdort Kubiczek Restructuring (RZKR). Ta przygotowała plan naprawczy, który miał uzdrowić firmę. Został on przyjęty w czerwcu 2025 roku. Jednym z jego elementów było pozyskanie inwestora.

Jako inwestor DUKI zaangażował się Biesiada Invest, który założył spółkę Duka Design. "Przejął finansowanie operacyjne sieci DUKA i zapowiedział powrót do korzeni marki. Spółka inwestycyjna w perspektywie pięciu lat planowała rozbudować sieć do 60-70 salonów w Polsce z działających 29, a w Europie Środkowo-Wschodniej rozwój sieci franczyzowej. Równolegle przygotowywała także rozwój sprzedaży online poprzez własną platformę duka.com będąc obecną także na marketplace’ach" - wyjaśnił portal.

Odrzucenie wniosku

Jednak w lutym tego roku sąd oddalił wniosek zarządcy DUKA Intenational (RZMK Restructuring) o sprzedaż wydzielonej części przedsiębiorstwa.

W związku z tym spółka Duka Design zmieniła nazwę na Pavilon, a inwestor zakończył zaangażowanie w restrukturyzację, po niekorzystnym postanowieniu sądu.

Redakcja biznesowa tvn24.pl skierowała prośbę o komentarz do RZMK Restructuring, jednak do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

