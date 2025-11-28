To oni mogą przejąć Carrefoura

Ministra Dziemianowicz-Bąk o zniesieniu zakazu handlu w niedziele Źródło: TVN24

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarekomendowało w oficjalnym komunikacie przejęcie przez Krajową Grupę Spożywczą (KGS) sieci sklepów Carrefour i kontynuację prac nad konsolidacją państwowych aktywów w handlu spożywczym.

Jak podał resort, "to kolejny krok w kierunku budowy własnych łańcuchów dostaw, które z jednej strony wzmacniać będą pozycję rolników, z drugiej - zagwarantują konsumentom łatwy dostęp do wysokiej jakości produktów pochodzących z polskich upraw i gospodarstw rolnych".

Czym jest Krajowa Grupa Spożywcza?

Krajowa Grupa Spożywcza to państwowy holding powołany na bazie Krajowej Spółki Cukrowej w 2022 roku za czasu rządu PiS. Politycy tej partii przekonywali wtedy, że powołanie Krajowej Grupy Spożywczej będzie służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski na rynkach rolno-spożywczych, a także stworzeniu konkurencji na rynkach polskim i zagranicznym.

Do nowo tworzonej KGS weszło kilka żywnościowych spółek Skarbu Państwa, które zostały skonsolidowane w jedną grupę.

Segmenty działalności KGS to: segment cukrowy, nasienno-rolny, skrobiowy, zbożowo-młynarski i spożywczy.

Do KGS należą takie marki jak: Polski Cukier, Zamojskie Zakłady Zbożowe czy Polskie Przetwory.

KGS to podmiot działający w segmencie rolno-spożywczym, a Skarb Państwa jest jej głównym udziałowcem.

Carrefour na sprzedaż

We wrześniu branżowe media informowały, że Carrefour Polska rozważa sprzedaż swoich polskich aktywów. "Sieć za pośrednictwem JP Morgan otworzyła data room dotyczący 800 sklepów i 40 centrów handlowych" - informował serwis dlahadlu.pl.

Według danych cytowanych przez dlahandlu.pl, na koniec 2024 roku spółka Carrefour Polska prowadziła działalność detaliczną w 783 sklepach - o 58 mniej niż rok wcześniej. Liczba hipermarketów pozostała bez zmian (96), jednak segment supermarketów skurczył się z 160 do 156 placówek, a liczba sklepów osiedlowych spadła z 585 do 531. Spółka otworzyła 52 nowe sklepy (47 osiedlowych i 5 supermarketów), ale jednocześnie zamknęła 110 placówek, w tym 102 sklepy franczyzowe.

