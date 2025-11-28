Logo TVN24
To oni mogą przejąć Carrefoura

pap_20240115_0XV
Ministra Dziemianowicz-Bąk o zniesieniu zakazu handlu w niedziele
Źródło: TVN24
To właśnie oni - jeśli plany Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wejdą w życie - mogą przejąć Carrefour Polska. Taki ruch oznaczałby wejście na rynek handlowy dużego, państwowego gracza. Przypominamy, czym jest Krajowa Grupa Spożywcza.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarekomendowało w oficjalnym komunikacie przejęcie przez Krajową Grupę Spożywczą (KGS) sieci sklepów Carrefour i kontynuację prac nad konsolidacją państwowych aktywów w handlu spożywczym.

Jak podał resort, "to kolejny krok w kierunku budowy własnych łańcuchów dostaw, które z jednej strony wzmacniać będą pozycję rolników, z drugiej - zagwarantują konsumentom łatwy dostęp do wysokiej jakości produktów pochodzących z polskich upraw i gospodarstw rolnych".

Czym jest Krajowa Grupa Spożywcza?

Krajowa Grupa Spożywcza to państwowy holding powołany na bazie Krajowej Spółki Cukrowej w 2022 roku za czasu rządu PiS. Politycy tej partii przekonywali wtedy, że powołanie Krajowej Grupy Spożywczej będzie służyć wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski na rynkach rolno-spożywczych, a także stworzeniu konkurencji na rynkach polskim i zagranicznym.

Do nowo tworzonej KGS weszło kilka żywnościowych spółek Skarbu Państwa, które zostały skonsolidowane w jedną grupę.

Segmenty działalności KGS to: segment cukrowy, nasienno-rolny, skrobiowy, zbożowo-młynarski i spożywczy.

Do KGS należą takie marki jak: Polski Cukier, Zamojskie Zakłady Zbożowe czy Polskie Przetwory.

KGS to podmiot działający w segmencie rolno-spożywczym, a Skarb Państwa jest jej głównym udziałowcem.

Duża sieć handlowa trafi w państwowe ręce? Ministerstwo analizuje, sieć pisze o "plotkach"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Duża sieć handlowa trafi w państwowe ręce? Ministerstwo analizuje, sieć pisze o "plotkach"

Carrefour na sprzedaż

We wrześniu branżowe media informowały, że Carrefour Polska rozważa sprzedaż swoich polskich aktywów. "Sieć za pośrednictwem JP Morgan otworzyła data room dotyczący 800 sklepów i 40 centrów handlowych" - informował serwis dlahadlu.pl.

Według danych cytowanych przez dlahandlu.pl, na koniec 2024 roku spółka Carrefour Polska prowadziła działalność detaliczną w 783 sklepach - o 58 mniej niż rok wcześniej. Liczba hipermarketów pozostała bez zmian (96), jednak segment supermarketów skurczył się z 160 do 156 placówek, a liczba sklepów osiedlowych spadła z 585 do 531. Spółka otworzyła 52 nowe sklepy (47 osiedlowych i 5 supermarketów), ale jednocześnie zamknęła 110 placówek, w tym 102 sklepy franczyzowe.

Autorka/Autor: mp/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jerzy Muszyński

RolnictwoHandel
