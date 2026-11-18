Handel Cztery dni bez handlu w święta. Branża spiera się o niedzielę bez zakupów Oprac. Alicja Skiba |

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zakupy nie będą możliwe przez cztery dni, ponieważ 24 grudnia od roku jest dniem bez handlu. Pierwszy i drugi dzień świąt (25 i 26 grudnia) są tradycyjnie objęte tym zakazem - a wypadają w tym roku w piątek i w sobotę. Z kolei 27 grudnia to niedziela, w którą sklepy - poza wyjątkami - również nie będą mogły pracować.

W grudniu, w okresie przedświątecznym, sklepy będą działały przez trzy niedziele - 6, 13 oraz 20 grudnia - jednak część dużych sieci apeluje również o zdjęcie zakazu handlu 27 grudnia.

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Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji przeciwna zakazowi 27 grudnia

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji - zrzeszająca pracodawców i największe podmioty handlowe i dystrybucyjne w kraju - wydała we wtorek oświadczenie na swojej stronie internetowej.

"Tak długa przerwa w funkcjonowaniu sklepów spożywczych przyczynić się może do narastania problemów związanych z marnowaniem żywności" - zaznaczono w komunikacie.

Jak dodano, "kilkudniowy brak w sprzedaży produktów świeżych i szybko psujących się oznacza większe straty towarów żywieniowych zarówno dla konsumentów, którzy będą zmuszeni kupować je na zapas, jak i dla sklepów spożywczych ze względu na ich magazynowanie i dystrybucję".

POHiD argumentuje, że przerwa może przyczynić się do marnowania żywności Źródło zdjęcia: soloplayer13892/Shutterstock

"Faktem jest, że przy tak długiej przerwie dopiero w poniedziałek 28 grudnia sklepy zaczną funkcjonować z mocno ograniczonym asortymentem towarów spożywczych. Otwarcie sklepów w niedzielę 27 grudnia pozwoliłoby ograniczyć część tych problemów, a także ułatwiłoby organizację dostaw i uzupełnienie asortymentu po świętach" - zaznaczono.

Stowarzyszenie wskazało, że "w efekcie można będzie uratować miliony ton żywności przed zmarnowaniem".

Apel dotyczy "wyłącznie" niedzieli 27 grudnia.

"Proponujemy jednorazowe odstępstwo od obowiązujących zasad handlu w niedziele ze względu na szczególną kumulację dni wolnych od handlu w tegorocznym kalendarzu. Takie rozwiązanie pozwoliłoby zachować wszystkie trzy dni świąteczne jako dni wolne od pracy, a jednocześnie umożliwiłoby konsumentom zrobienie niezbędnych zakupów spożywczych w niedzielę bezpośrednio po Bożym Narodzeniu" - zauważono.

Postulaty skierowano "do parlamentarzystów wszystkich ugrupowań politycznych o pilne podjęcie prac nad krótką nowelizacją ustawy, która jednorazowo dopuści otwarcie sklepów spożywczych w niedzielę 27 grudnia 2026 r.".

Polska Izba Handlu popiera tylko trzy niedziele handlowe

Z kolei jak donosi portal DlaHandlu.pl, Polska Izba Handlu nie zgadza się z tymi głosami. Prezes organizacji Maciej Ptaszyński miał przekazać, że instytucja "stoi na stanowisku, że ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w zupełności dobrze rozwiązuje i reguluje kwestie związane z dniami wolnymi".

- Nie wnosimy żadnych uwag do zmian w funkcjonowaniu tejże ustawy podczas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia 2026 - podkreślił.

Jak dodał, obecne rozwiązanie "nie wymaga poprawek i powinno pozostać niezmienione".

Stanowiska sieci handlowych

Sieć sklepów Żabka w odpowiedzi na pytania redakcji tvn24.pl wskazała, że większość lokali "pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy".

W ostatnich dniach media oraz przedstawiciele NSZZ "Solidarność" donosili, że Biedronka rozważa wydłużenie godzin otwarcia części supermarketów w dniach 20-23 grudnia, a nawet uruchomienie handlu całodobowego.

Konrad Nafalski z biura prasowego Biedronki oświadczył w rozmowie z tvn24.pl, że "decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła".

Zakaz handlu w niedziele i wolna Wigilia

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku:

ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia;

w niedzielę przed Wielkanocą;

a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Galerie będą zamknięte między 24-27 grudnia Źródło zdjęcia: bibiphoto / Shutterstock

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

1 lutego 2025 r. weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14.

Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Redakcja tvn24.pl zwróciła się z pytaniami do sieci Lidl oraz Polskiej Izby Handlu. Będziemy informować na bieżąco.