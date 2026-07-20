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Czarne chmury nad rynkiem cukru. Alarmujące prognozy

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Piotr Woźniak, były minister gospodarki, komentuje odczyt inflacji w Polsce w czerwcu 2026
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: New Africa/Shutterstock
Produkcja cukru w Unii Europejskiej w sezonie 2026/2027 odnotuje spore spadki z powodu coraz mniejszej dostępności buraków cukrowych - poinformował Związek Producentów Cukru w Polsce. Wskazał także, że perspektywy dla krajowej produkcji "są coraz mniej optymistyczne".

Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej produkcja cukru w Unii Europejskiej ma odnotować znaczące spadki w obecnym sezonie 2026/2027.

W porównaniu z poprzednim okresem spadek ten wyniesie prawie 15 proc., co odpowiada zmniejszeniu produkcji cukru o 2,45 mln ton - przekazał w poniedziałkowym komunikacie Związek Producentów Cukru (ZPC) w Polsce.

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Coraz mniej buraka cukrowego

Głównym powodem tych zmian jest ograniczenie powierzchni upraw buraka cukrowego. Z najnowszego bilansu KE wynika, że areał upraw w obecnym sezonie wynosi 1,224 mln ha, co stanowi spadek o 8,4 proc., czyli 0,112 mln ha w skali rocznej.

W przypadku upraw buraka cukrowego w Polsce według wstępnych szacunków areał upraw może wynieść w trwającym sezonie około 238 tys. ha, przy czym w poprzednim okresie liczba ta wyniosła 258 tys. ha.

Dużą rolę w tendencji spadkowej produkcji cukru odgrywają również trudne warunki wegetacji w kluczowych krajach producenckich.

"W największych gospodarkach cukrowniczych UE, Francji, Niemczech i Polsce, plantacje znalazły się pod silną presją agrofagów (chwastów, patogenów, szkodników, które negatywnie wpływają na rośliny uprawne - red.) i pogody, co może dodatkowo obniżyć zarówno plony, jak i zawartość cukru w korzeniach" - podano w komunikacie ZPC.

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Z kraju

Prognozy dla Polski

W przypadku Polski wskazano, że perspektywy dla krajowej produkcji buraków cukrowych "są coraz mniej optymistyczne".

Kluczowym czynnikiem są długotrwałe okresy suszy oraz wysokie temperatury, które ograniczają przyrost masy w korzeniach roślin. Zauważana jest również presja szkodników na plantacjach, która może skutkować rozwojem chorób liści roślin w kolejnych miesiącach. To przede wszystkim chwościk buraka, czyli najgroźniejsza choroba grzybowa buraka charakteryzująca się występowaniem na liściach okrągłych plam z czerwoną obwódką.

"Uszkodzenie aparatu liściowego może wpłynąć nie tylko na wysokość plonów, ale również na zawartość cukru w korzeniach" - dodano w raporcie ZPC.

Prognozy KE dla Polski wskazują, że obecne warunki mogą generować słabsze plony i wyraźny spadek zbiorów. Może to skutkować spadkiem produkcji cukru do 2,1 mln ton, podczas gdy w poprzednim sezonie wyprodukowano 2,57 mln ton cukru.

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Z kraju

Powody problemów we Francji

We Francji za największy problem uznaje się wczesny i masowy nalot mszyc zielonych, popularnych szkodników żywiących się sokami z liści roślin osłabiając ich wzrost. Rozwój mszyc spowodowany jest ciepłą temperaturą.

"W maju niemal wszystkie monitorowane plantacje przekroczyły próg interwencji, a presję oceniano jako najwyższą od kilku lat" - czytamy w raporcie.

Jak dodano, "kluczowym zagrożeniem nie są jednak same uszkodzenia, lecz przenoszona przez mszyce żółtaczka wirusowa buraka".

Na plantacjach we Francji problemem pozostaje również deficyt wody i - tak jak w przypadku Polski- ryzyko wystąpienia chwościka buraka.

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Z kraju

Upały w Niemczech niszczą plantacje buraków cukrowych

Z kolei w Niemczech największe straty wygenerowała fala upałów, która wywołała stres wodny na lżejszych glebach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, zwłaszcza w południowej i wschodniej części kraju.

"Plantacje zachowują możliwość regeneracji, o ile w lipcu i sierpniu pojawią się regularne opady. Narastającym problemem są cykady, przenoszące patogeny odpowiedzialne za SBR (zespół niskiej zawartości cukru) oraz stolbur buraka" - podano w komunikacie.

To kolejne choroby roślin, które obniżają zawartość cukru i pogarszają jakość korzeni.

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Pieniądze

Ekspert: te mechanizmy powinny ochronić rynek

Szansę dla producentów i plantatorów na odbudowę cen do poziomów sprzed kryzysu stanowi mniejsza podaż, która powinna stopniowo ograniczyć nadwyżki rynkowe i przywrócić równowagę między produkcją a popytem - ocenił Związku Producentów Cukru.

- Przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych szczególnego znaczenia nabiera optymalizacja kosztów produkcji buraków w gospodarstwach oraz maksymalizacja potencjału plonowania i jakości surowca - skomentował cytowany w publikacji dyrektor Biura ZPC w Polsce Michał Gawryszczak.

Jak dodał, "mniejsza podaż w UE powinna stopniowo urealnić ceny po miesiącach głębokiej presji, ale trwała poprawa będzie możliwa tylko wtedy, gdy polityka handlowa i regulacyjna UE nie pogłębi presji na rodzimy sektor, w tym poprzez niekontrolowany wzrost importu".

Zaznaczył również, że produkcja cukru w państwach członkowskich UE jest strategicznie związana z bezpieczeństwem żywnościowym oraz zachowaniem stabilnego sektora rolno-spożywczego.

Gawryszczak wskazał także, że konieczne jest utrzymanie i wdrażanie nowych skutecznych unijnych mechanizmów ochronnych, w tym kontyngentów importowych wobec taniego cukru z krajów trzecich.

- Instrumenty te powinny zapobiegać nadmiernemu napływowi cukru produkowanego według niższych standardów i chronić unijny rynek przed destabilizacją - ocenił dyrektor ZPC.

Źródło: PAP
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Tagi:
cukierUnia Europejskasusza
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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