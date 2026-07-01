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Koniec ery tanich paczek z Chin. Od środy drożej za przesyłkę

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Samochody z Chin będą droższe? Michałek: są dwa powody
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Od 1 lipca zmieniają się zasady naliczania ceł na tanie towary spoza Unii Europejskiej. Zgodnie z nowymi przepisami każdy produkt zostanie objęty stałą opłatą w wysokości trzech euro, czyli około trzynastu złotych.

W środę 1 lipca w Unii Europejskiej wygasły dotychczasowe zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza Unii Europejskiej (UE).

Na przesyłki zostaną nałożone tymczasowe cła w wysokości 3 euro za przedmiot (około 13 zł). Ma to powstrzymać falę tanich produktów trafiających na wspólny rynek głównie z Chin.

Dotychczas towary kupowane online i pochodzące z państw trzecich wyłączone były z unijnych przepisów celnych. Rozwiązanie to dotyczyło tańszych przesyłek, zawierających produkty o wartości do 150 euro.

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Drożej za różne produkty

Cłami objęte zostaną osobno produkty znajdujące się w danej przesyłce. Oznacza to, że jeśli w paczce znajdować się będzie t-shirt i dwie spódnice, to opłata celna wyniesie 9 euro.

Jak uspokaja Komisja, koszty taryf pokrywane będą przez platformy e-handlowe, a nie przez konsumentów. Co nie oznacza, że firmy nie będą rekompensowały sobie dodatkowych wydatków windując ceny produktów. Wówczas jednak - na co liczy Komisja - konsumenci zastanowią się dwa razy, czy opłaca im się kupować te towary.

Nową opłatą nie będą objęte towary wysyłane z magazynów już położonych w UE.

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Miliardy paczek z Chin

Odejście od wyłączeń celnych przez UE, to skutek gwałtownego wzrostu popularność zakupów online, w tym za pośrednictwem chińskich platform, jak Temu, Shein czy AliExpress. Wspólnotę zaczęły zalewać tanie przesyłki pochodzące głównie z Azji.

Jak tłumaczyli unijni urzędnicy, zwolnienie zostało zaprojektowane w epoce sporadycznych zakupów internetowych i kiedy procedury celne nie były jeszcze zdigitalizowane. Ta rzeczywistość już jednak nie istnieje, bo handel elektroniczny zmienił skalę i charakter zakupów.

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Z danych KE wynika, że tylko w 2025 r. do Unii trafiło 5,9 mld nieobjętych cłami tanich produktów z państw trzecich. Przesyłki te ilościowo stanowiły 97 proc. całego importu z państw trzecich, ale ich wartość odpowiadała jedynie 2 proc. importowanych dóbr. Jak przyznała KE, firmy aby uniknąć ceł nierzadko celowo obniżały wartość przesyłki lub dzieliły zakupy na kilka paczek tak, by wartość znajdujących się w nich towarów nie była wyższa niż 150 euro.

Przesyłki e-commerce w UE
Przesyłki e-commerce w UE

Dodatkowo, duża część trafiających z Azji na unijny rynek produktów nie spełniała standardów bezpieczeństwa. Mowa tu głównie o kosmetykach, zabawkach dziecięcych, suplementach diety i – paradoksalnie – odzieży ochronnej, jak kaski.

To nie koniec podwyżek

Cła są jednym z elementów reformy celnej, która zakłada m.in. utworzenie centrum danych dla handlu elektronicznego oraz objęcie przesyłek standardowymi opłatami uzależnionymi od ich wartości i kraju pochodzenia.

Dodatkowo w ramach reformy wprowadzona zostanie także opłata manipulacyjna, którą będą pobierać urzędy celne za odprawę towarów. Powinna ona wejść w życie jeszcze w listopadzie tego roku, choć jej wysokość nie jest jeszcze znana. Jak przyznała KE, część państw wprowadziła opłaty celne na własną rękę, te przestaną obowiązywać w momencie wejścia w życie środków unijnych.

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Źródło: tvn24.pl, PAP
Tagi:
ChinyUnia EuropejskaCłaHandel zagranicznyHandele-handel
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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