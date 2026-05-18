Handel

Chiński Shein przejmuje amerykańską markę odzieżową. Transakcja warta 100 milionów dolarów

Oprac. Jan Sowa
Shein ma przejąć amerykańską markę odzieżową Everlane - wynika z medialnych doniesień. Transakcja ma pomóc firmie w dalszym umacnianiu pozycji na rynku USA i jednocześnie zakończyć trwające od miesięcy poszukiwania inwestora dla Everlane.

Platforma fast fashion Shein przejmuje amerykańskiego sprzedawcę odzieży Everlane od większościowego właściciela, funduszu L Catterton - poinformował serwis Puck News, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Według doniesień wartość transakcji wynosi około 100 mln dolarów. Reuters zaznacza jednak, że nie był w stanie niezależnie potwierdzić tych informacji.

Batalia sądowa między Shein i Temu. Naruszanie praw autorskich na "skalę przemysłową"

Akcjonariusze bez wypłaty

Jak podaje Puck News, posiadacze akcji zwykłych Everlane nie otrzymają wypłaty w ramach transakcji. Nie podano natomiast informacji, czy akcjonariusze uprzywilejowani dostaną gotówkę lub akcje Shein.

Reuters przekazał, że Everlane, Shein oraz L Catterton nie odpowiedziały na prośby agencji o komentarz.

Niebezpieczne produkty i uzależniające aplikacje. Bruksela bada chińskie platformy

Everlane szukał inwestora

W marcu Puck News informował, że fundusz L Catterton oraz dyrektor generalny Everlane Alfred Chang poszukiwali inwestora, który pomógłby rozwiązać problem zadłużenia spółki wynoszącego około 90 mln dolarów.

Według wcześniejszych doniesień fundusz był gotowy do dalszego dokapitalizowania firmy, jeśli pojawiłby się współinwestor. Jednocześnie rozważano również sprzedaż spółki.

Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm

Z kraju

Reuters przypomina, że marki takie jak Shein i Temu mocno wpłynęły na lokalny handel detaliczny dzięki agresywnej polityce cenowej, strategicznemu marketingowi oraz wykorzystywaniu luk podatkowych, które początkowo dawały im przewagę nad lokalnymi sprzedawcami.

