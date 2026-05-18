Handel Chiński Shein przejmuje amerykańską markę odzieżową. Transakcja warta 100 milionów dolarów Oprac. Jan Sowa |

Kontrole przesyłek Shein na lotnisku w Paryżu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Paoloni Jeremy/ABACA/PAP/EPA

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Platforma fast fashion Shein przejmuje amerykańskiego sprzedawcę odzieży Everlane od większościowego właściciela, funduszu L Catterton - poinformował serwis Puck News, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Według doniesień wartość transakcji wynosi około 100 mln dolarów. Reuters zaznacza jednak, że nie był w stanie niezależnie potwierdzić tych informacji.

Akcjonariusze bez wypłaty

Jak podaje Puck News, posiadacze akcji zwykłych Everlane nie otrzymają wypłaty w ramach transakcji. Nie podano natomiast informacji, czy akcjonariusze uprzywilejowani dostaną gotówkę lub akcje Shein.

Reuters przekazał, że Everlane, Shein oraz L Catterton nie odpowiedziały na prośby agencji o komentarz.

Dowiedz się więcej: Niebezpieczne produkty i uzależniające aplikacje. Bruksela bada chińskie platformy

Everlane szukał inwestora

W marcu Puck News informował, że fundusz L Catterton oraz dyrektor generalny Everlane Alfred Chang poszukiwali inwestora, który pomógłby rozwiązać problem zadłużenia spółki wynoszącego około 90 mln dolarów.

Według wcześniejszych doniesień fundusz był gotowy do dalszego dokapitalizowania firmy, jeśli pojawiłby się współinwestor. Jednocześnie rozważano również sprzedaż spółki.

Reuters przypomina, że marki takie jak Shein i Temu mocno wpłynęły na lokalny handel detaliczny dzięki agresywnej polityce cenowej, strategicznemu marketingowi oraz wykorzystywaniu luk podatkowych, które początkowo dawały im przewagę nad lokalnymi sprzedawcami.

OGLĄDAJ: Tanio i toksycznie. Czy wiesz, na co się narażasz, zamawiając produkty z Chin? Zobacz cały materiał