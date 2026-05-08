Handel Polskie truskawki drożeją, popyt nie słabnie Oprac. Paulina Karpińska |

- Plantatorzy truskawek tunelowych dotrzymali słowa i przywieźli do Bronisz pierwsze owoce - przekazał PAP ekspert rynku Maciej Kmera. Dodał, że z każdym dniem ilość tych owoców się podwaja.

Tyle kosztują polskie truskawki w 2026 roku

Krajowe truskawki z tuneli kosztują 30-35 zł/kg - więcej nawet o 75 procent niż przed rokiem. Ale wraz z podażą ich cena będzie spadać.

Z informacji przedstawiciela rynku w Broniszach wynika, że mimo wyższej niż przed rokiem ceny, jest na nie duży popyt i szybko znikają.

Coraz mniej jest natomiast truskawek sprowadzanych z zagranicy. Importerzy owoców np. z Grecji z niepokojem obserwują rynek i ostrożnie planują dostawy niż jeszcze parę tygodni temu, a kilogram tych owoców można kupić za 20-22 zł - przekazał Kmera.

Ceny nowalijek

Ciepła pogoda na początku maja spowodowała, że na rynku hurtowym przybywa nowalijek warzywnych i owocowych, a ich ceny są coraz niższe. W najbliższych dniach sprzedawcy oczekują np. pierwszych dostaw krajowych kalafiorów i brokułów - poinformował ekspert.

Przykładowo młode krajowe ziemniaki odmiany Irga, mimo że kosztują 15 zł/kg, znajdują nabywców. O połowę tańsze są stare ziemniaki, ale nie ma na nie już wielu chętnych. Kmera zwrócił uwagę, że ich jakość pogarsza się i prawdopodobnie rolnicy zostaną z zapasami, które trzeba będzie zutylizować.

W sprzedaży jest coraz więcej krajowej cukinii, bobu, szparagów i rabarbaru. Przedstawiciele rynku w Broniszach przekazali, że polskie zielone cukinie kosztują 5-6 zł za kilogram, a odmiany kolorowe - od 12 do 15 zł. Ocenili, że w porównaniu z ich odpowiednikami pochodzącymi z Hiszpanii ich ceny są konkurencyjne. Dodał, że szparagi można kupić za 15-16 zł, w zależności od koloru i rozmiaru, a krajowy bób uprawiany w szklarniach kosztuje ok. 35 zł/kg.

Tyle zapłacimy za pomidory, ogórki i młodą kapustę

W stałej sprzedaży są krajowe pomidory malinowe i czerwone, ich kilogram kosztuje 8-10 zł. Ceny ogórków szklarniowych gładkich są niskie - to 2,5 zł za kilogram, a powodem tego jest olbrzymia nadpodaż krajowej produkcji - poinformował Kmera.

Zwrócił też uwagę na rosnącą podaż krajowej młodej kapusty białej i spadek tej importowanej z Bałkanów. W sprzedaży nadal jest ubiegłoroczna biała kapusta, która kosztuje od 0,75 zł do 1 zł za kilogram.

Z obserwacji eksperta wynika, że letnia pogoda zwiększyła zapotrzebowanie na truskawki, arbuzy, a także pierwsze w tym sezonie owoce pestkowe z Hiszpanii - morele i czereśnie. Ich ceny są jednak jeszcze wysokie. Za kilogram krajowych malin szklarniowych trzeba zapłacić 80 zł.

Jabłka oferowane są na rynku po 2-3,5 zł za kilogram, średnio to blisko 20 proc. taniej niż przed rokiem.

