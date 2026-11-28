Handel Inflacja nie zatrzymała klientów. Amerykanie wydali miliardy na Black Friday Oprac. Alicja Skiba |

Black Friday 2026. Jak nie dać się złapać na "promocje"? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DINGENA MOL

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Według Adobe, do godz. 18.30 czasu wschodnioamerykańskiego (północ w Polsce) wydatki online z okazji Black Friday sięgnęły 9,7 mld dolarów, czyli o 12,8 proc. więcej niż o tej samej porze rok wcześniej. Oczekuje się, że ostateczna kwota sięgnie od 13 mld do 13,4 mld dolarów.

Większe zakupy niż rok wcześniej

Wydatki mają pozostać na wysokim poziomie przez cały weekend, a w sobotę mogą wynieść 6,1 mld dolarów, czyli 6 proc. więcej niż w 2025 r. Z kolei w niedzielę mogą sięgnąć 6,4 mld dolarów, co będzie oznaczało wzrost o 7,5 proc.

Największym testem będzie jednak Cyber Monday, czyli dzień największych przecen w sklepach online. Wypada on w pierwszy poniedziałek po Święcie Dziękczynienia. Oczekuje się, że wydatki sięgną wtedy 15,1 mld dolarów, czyli 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zarówno dla USA, jak i reszty świata, prognozuje się, że wydatki w czasie Black Friday będą wyższe niż rok wcześniej Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DINGENA MOL

Firma prognozuje, że w ciągu pięciu dni od Święta Dziękczynienia do poniedziałku, wzrost wydatków internetowych będzie na poziomie 7,4 proc. i wyniesie 47,5 mld dolarów.

Z kolei według Salesforce sprzedaż w pierwszej połowie dnia w Black Friday wygenerowała 5,9 mld dolarów w USA i 30,7 mld dolarów na całym świecie. To z kolei oznacza, że amerykańscy klienci tego dnia mogli wydać nawet 18,7 mld dolarów - o 4 proc. więcej niż w 2025 r. W skali globalnej wynik może być na poziomie 83 mld dolarów, co oznacza roczny wzrost na poziomie 5,2 proc.

Mniejszy ruch w centrach handlowych

Jak relacjonuje Reuters, dla amerykańskich klientów trudne jest jednak znalezienie atrakcyjnych okazji, które zrekompensowałyby wysokie ceny benzyny i artykułów społecznych. Inflacja w Stanach Zjednoczonych w październiku była na poziomie 3,8 proc..

- Ogólny poziom ruchu (w centrach handlowych - red.) wydawał się niższy w porównaniu z zeszłym rokiem i wydawało się, że szybko stracił na sile - skomentował Michael Brown, dyrektor ds. handlu detalicznego w firmie konsultingowej Kearney. Ekspert odwiedził w piątek rano kilka sklepów w hrabstwie Westchester w stanie Nowy Jork.

Ruch w centrach handlowych tracił impet w Black Friday Źródło zdjęcia: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Według Passby - firmy zajmującej się analizą geoprzestrzenną, która mierzy ruch pieszy w czasie rzeczywistym - liczba odwiedzin w sklepach w USA była o 2,4 proc. niższa niż w zeszłym roku i wyniosła 760 mln w piątek, tuż po godz. 18.30 czasu wschodnioamerykańskiego.

Listopadowe badanie przeprowadzone przez National Retail Federation wykazało, że 82 proc. konsumentów stara się ograniczyć w tym roku świąteczne wydatki i zamierza np. kupować tańsze prezenty.

Na dynamikę sprzedaży może też częściowo wpłynąć sztuczna inteligencja. Za jej pomocą konsumenci wyszukują ofert, a nawet dokonują zakupów. Największe rabaty mogą pojawić się bliżej świąt Bożego Narodzenia.