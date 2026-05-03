Handel Popularny suplement diety Ashwagandha z pestycydem. "Ryzyko dla zdrowia" Paulina Karpińska |

Ostrzeżenie GIS: chusteczki dla dzieci Źródło: GIS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sanepid przekazał, że w wyniku zgłoszenia organizacji konsumenckiej oraz działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pestycydu - chlorpiryfosu w określonych partiach produktów z Ashwagandhy (Withania somnifera).

Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego podkreślili, że przekroczenie obowiązującego limitu NDP może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. "Każdy poziom przekraczający obowiązującą wartość najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości chlorpiryfosu w produkcie może potencjalnie stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów" - czytamy w komunikacie GIS.

Suplement diety wycofany

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Withania Somnifera Ashwaganha korzeń cięty (50g, 250g, 1000g), Numer partii korzenia ciętego: M-0021024,

Nazwa produktu: Withania Somnifera Ashwaganha - Suplement diety (60 kapsułek, 200 kapsułek),

Marka: Nanga

Producent: Nanga Przemysław Figura Blękwit, ul. Pilska 24, 77-400 Złotów.

Numery wycofywanych partii suplementu diety 200 kapsułek:

260226A,

250226A,

261125A,

021025A,

130525A,

090725A.

Ash.jpg Źródło: GIS

Numery wycofywanych partii suplementu diety 60 kapsułek:

020326A,

230225A,

240226A,

260226A,

021025A,

061025A,

201125A,

070725A,

080725A,

040625A,

120525A,

140525A.

Ashwagandha w tabletkach marki Nanga wycofana z obrotu Źródło: GIS

>>> Produkt wycofywany ze sprzedaży. Ostrzeżenie >>>

Produkt wycofany z obrotu

GIS poinformował, że producent "ustalił listę produktów i odbiorców produktów wyprodukowanych na bazie ashwagandhy nr partii M-0021024 i poinformował odbiorców o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia konsumentów związanym z ich spożyciem".

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające oraz monitoruje przebieg akcji wycofania. Konsumenci są proszeni o niespożywanie produktów wymienionych w komunikacie.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+