Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Handel

Popularny suplement diety Ashwagandha z pestycydem. "Ryzyko dla zdrowia"

|
shutterstock_2712770827_1
Ostrzeżenie GIS: chusteczki dla dzieci
Źródło: GIS
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował o wycofaniu z rynku kilkunastu partii suplementu diety. Decyzja została podjęta po wykryciu przekroczenia dopuszczalnego poziomu pestycydu chlorpiryfosu. GIS ostrzegł, że spożycie produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Sanepid przekazał, że w wyniku zgłoszenia organizacji konsumenckiej oraz działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pestycydu - chlorpiryfosu w określonych partiach produktów z Ashwagandhy (Withania somnifera).

Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego podkreślili, że przekroczenie obowiązującego limitu NDP może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.  "Każdy poziom przekraczający obowiązującą wartość najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości chlorpiryfosu w produkcie może potencjalnie stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów" - czytamy w komunikacie GIS.

Niebezpieczna bakteria w liściach. Wydano ostrzeżenie
Dowiedz się więcej:

Niebezpieczna bakteria w liściach. Wydano ostrzeżenie

Z kraju

Suplement diety wycofany

Szczegóły dotyczące produktu:

  • Nazwa produktu:  Withania Somnifera Ashwaganha korzeń cięty (50g, 250g, 1000g), Numer partii korzenia ciętego: M-0021024,
  • Nazwa produktu: Withania Somnifera Ashwaganha - Suplement diety (60 kapsułek, 200 kapsułek),
  • Marka: Nanga
  • Producent: Nanga Przemysław Figura Blękwit, ul. Pilska 24, 77-400 Złotów.

Numery wycofywanych partii suplementu diety 200 kapsułek:

  • 260226A,
  • 250226A,
  • 261125A,
  • 021025A,
  • 130525A,
  • 090725A.
Ash.jpg
Ash.jpg
Źródło: GIS

Numery wycofywanych partii suplementu diety 60 kapsułek:

  • 020326A,
  • 230225A,
  • 240226A,
  • 260226A,
  • 021025A,
  • 061025A,
  • 201125A,
  • 070725A,
  • 080725A,
  • 040625A,
  • 120525A,
  • 140525A.
Ashwagandha w tabletkach marki Nanga wycofana z obrotu
Ashwagandha w tabletkach marki Nanga wycofana z obrotu
Źródło: GIS

>>> Produkt wycofywany ze sprzedaży. Ostrzeżenie >>>

Produkt wycofany z obrotu

GIS poinformował, że producent "ustalił listę produktów i odbiorców produktów wyprodukowanych na bazie ashwagandhy nr partii M-0021024 i poinformował odbiorców o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia konsumentów związanym z ich spożyciem".

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające oraz monitoruje przebieg akcji wycofania. Konsumenci są proszeni o niespożywanie produktów wymienionych w komunikacie.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+
0305_kawa na lawe

Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+
NA ŻYWO

0305_kawa na lawe
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
GISostrzeżenia
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Kalifornia, droga, samochody, USA shutterstock_1738500128_1
Mandaty dla aut bez kierowcy. Zmieniają przepisy
Moto
lotto shutterstock_2243440457
12 milionów do wygrania w Lotto
Z kraju
Paliwa benzyna
Maksymalne ceny paliw na majówkę. Ile zapłacimy w sobotę?
Moto
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Jedyne województwo w kraju ze spadkiem ruchu drogowego
Moto
shutterstock_2635718677
Kupili ropę od Rosji. Tankowiec z ładunkiem jest w drodze
Ze świata
sztuczna inteligencja, AI, roboty, technologia
Chiński sąd wydał wyrok w sprawie zwolnienia pracownika zastąpionego przez AI
Tech
Sztuczna inteligencja
Jest porozumienie Pentagonu z gigantami technologicznymi
Tech
shutterstock_1441556897
Tania linia lotnicza ogłasza upadłość. Pierwsza ofiara wojny z Iranem
Iran
Miliardowe straty Iranu na ropie. "Działa z pełną siłą"
Ze świata
Donald Trump
Trump o cenach ropy: myślałem, że będzie dużo, dużo droższa
Ze świata
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
sklep
Czy 2 maja sklepy będą otwarte?
Handel
fabryka samochodów, aut
Groźba Trumpa "nie do przyjęcia". UE odpowiada
Moto
Prezydent USA Donald Trump
Trump uderza w UE. "Z przyjemnością informuję..."
TVN24
Sad zniszczony przez mróz w miejscowości Zakrzów
"Dla sadownictwa to jest katastrofa". Nawet stuprocentowe straty
Z kraju
Pekin
Tylko im nie Chiny nie zniosły ceł. Kara za stosunki dyplomatyczne
Ze świata
smartfon shutterstock_449254483
Nowa opłata od smartfonów, tabletów i komputerów. "Pożegnaliśmy lata 90."
Tech
krowy shutterstock_2133513775
Kontrowersyjna umowa weszła w życie. Rolnicy pełni obaw
Handel
Elon Musk (30.04.2026)
Musk pozywa Open Al. Miliarder przyznał, że nie doczytał umowy
Tech
apple store sklep szanghaj shutterstock_2708767727
Gigant technologiczny zaskakuje wynikami
Rynki
Giełda, Wall Street i Trump
Giełdy w USA ostro w górę. Tak dobrego kwietnia nie było od ponad pięciu lat
Rynki
Hawana, Kuba
Kończy się rosyjska ropa, w kraju zaczyna brakować prądu
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
ludzie tlum ulica shutterstock_1343605229-1
Większość wybiera "podwójny" dochód. "To pewnego rodzaju pułapka"
Maja Piotrowska
Addis Abeba to największe miasto i stolica Etiopii
To ma być największe lotnisko na kontynencie. Już budzi kontrowersje
Donald Trump
Był najdłuższy w historii. Osiągnięto porozumienie
Ze świata
Siedziba Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
Zmiany kadrowe w agencji. Cały zarząd odwołany
Z kraju
Donald Trump
Zmiana retoryki Trumpa. Padnie rekord?
Ze świata
shutterstock_2165259211 Warszawa, Polska, 5 czerwca 2022 r. - Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami. Koncepcja rynku nieruchomości i problemów mieszkaniowych.
Rynek nieruchomości w Polsce. Największe miasta ze wzrostami cen
Z kraju
Elon Musk
Elon Musk na straży ludzkości. Spór z OpenAI
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica