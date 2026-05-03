Popularny suplement diety Ashwagandha z pestycydem. "Ryzyko dla zdrowia"
Sanepid przekazał, że w wyniku zgłoszenia organizacji konsumenckiej oraz działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pestycydu - chlorpiryfosu w określonych partiach produktów z Ashwagandhy (Withania somnifera).
Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego podkreślili, że przekroczenie obowiązującego limitu NDP może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. "Każdy poziom przekraczający obowiązującą wartość najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości chlorpiryfosu w produkcie może potencjalnie stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów" - czytamy w komunikacie GIS.
Suplement diety wycofany
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: Withania Somnifera Ashwaganha korzeń cięty (50g, 250g, 1000g), Numer partii korzenia ciętego: M-0021024,
- Nazwa produktu: Withania Somnifera Ashwaganha - Suplement diety (60 kapsułek, 200 kapsułek),
- Marka: Nanga
- Producent: Nanga Przemysław Figura Blękwit, ul. Pilska 24, 77-400 Złotów.
Numery wycofywanych partii suplementu diety 200 kapsułek:
- 260226A,
- 250226A,
- 261125A,
- 021025A,
- 130525A,
- 090725A.
Numery wycofywanych partii suplementu diety 60 kapsułek:
- 020326A,
- 230225A,
- 240226A,
- 260226A,
- 021025A,
- 061025A,
- 201125A,
- 070725A,
- 080725A,
- 040625A,
- 120525A,
- 140525A.
Produkt wycofany z obrotu
GIS poinformował, że producent "ustalił listę produktów i odbiorców produktów wyprodukowanych na bazie ashwagandhy nr partii M-0021024 i poinformował odbiorców o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia konsumentów związanym z ich spożyciem".
Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające oraz monitoruje przebieg akcji wycofania. Konsumenci są proszeni o niespożywanie produktów wymienionych w komunikacie.
Źródło: tvn24.pl
