Handel

Problemy Allegro. Regulator zleca przeszukanie

shutterstock_2670505423
Prezes UOKiK o karze dla PKO BP za stosowanie niedozwolonych klauzul
Źródło: UOKiK
Prezes UOKiK zlecił przeszukanie, które za zgodą sądu i w asyście policji odbyło się w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie - podał Urząd w komunikacie. Działania prowadzone były w ramach postępowania wyjaśniającego w sprawie możliwego naruszenia reguł konkurencji przez spółkę.

"Podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiliśmy do sądu i uzyskaliśmy zgodę na przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy" - powiedział, cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Podejrzenie faworyzowania własnych usług

Urząd podał, że prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego faworyzowania na platformie handlu elektronicznego allegro.pl własnych usług logistycznych Allegro, w tym dostaw do automatów paczkowych Allegro One Box oraz usług przedsiębiorców należących do programu Allegro Delivery. Podejrzewane działania mogą jednocześnie stawiać w gorszej pozycji firmy kurierskie, które nie należą do tego programu.

"Przedsiębiorca, który posiada na danym rynku pozycję dominującą, nie może podejmować działań mogących szkodzić jego konkurentom, kontrahentom lub konsumentom. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku Allegro" - napisano.

Jak podano, postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

Tvn24.pl zwróciło się do Allegro z prośbą o komentarz.

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
UOKiKAllegro
