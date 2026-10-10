Handel Spór o paski. Adidas żąda odszkodowania Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Druga szansa dla starych ubrań. Moda cyrkularna zyskuje na popularności Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Podczas piątkowego posiedzenia przed australijskim Sądem Federalnym prawnicy White Fox zaprzeczyli, jakoby firma naruszyła prawa do znaku towarowego Adidasa.

Adidas kontra White Fox

White Fox nie złożyła jeszcze formalnej odpowiedzi na pozew. Jej przedstawiciele zapowiedzieli jednak przed sędzią Ianem Jackmanem, że zamierzają argumentować, iż także inne znane marki działające w Australii - między innymi Cotton On, Sportscraft i Glassons - sprzedają ubrania z podobnymi ozdobnymi paskami.

Prawnicy Adidasa przekonywali natomiast, że White Fox, reklamując i sprzedając odzież z czterema paskami, zamierzało "czerpać korzyści z reputacji" niemieckiej firmy.

Proces ma potrwać od trzech do czterech dni i najprawdopodobniej rozpocznie się na początku przyszłego roku.

Adidas powołuje się na renomę trzech pasków

W pisemnym pozwie Adidas podkreślił, że jego wzór z trzema paskami cieszy się w Australii "znaczącą i wartościową renomą". Znak jest tam zarejestrowany jako znak towarowy od 1957 roku.

Koncern stwierdził, że co najmniej od marca White Fox sprzedaje i reklamuje ubrania ozdobione czterema równoległymi paskami o jednakowej szerokości. Zdaniem Adidasa narusza to prawa do jego znaku towarowego.

Według firmy wzory stosowane przez White Fox są "zasadniczo identyczne lub w inny sposób łudząco podobne" do charakterystycznego motywu Adidasa .

Niemiecki koncern zwrócił również uwagę, że w materiałach reklamowych promujących ubrania z czterema paskami i skarpety White Fox pojawiają się osoby noszące oryginalne produkty Adidasa. Zdaniem firmy może to sprawić, że australijscy konsumenci uznają, iż obie marki są ze sobą powiązane, a Adidas zaakceptował sporny wzór.

W pozwie stwierdzono, że White Fox "wywołuje w świadomości konsumentów skojarzenie" między obiema firmami lub przynajmniej "niebezpiecznie zbliża się do granicy naruszenia".

Adidas domaga się odszkodowania od australijskiej firmy

Adidas, który w 2025 roku osiągnął przychody w wysokości 24,8 mld euro, domaga się od White Fox odszkodowania. Koncern żąda także przekazania zysków uzyskanych ze sprzedaży spornych produktów wraz z odsetkami oraz pokrycia kosztów postępowania.

Jako jeden z przykładów firma wskazała internetową ofertę z czerwca 2025 roku. Para skarpet White Fox była w niej prezentowana przez osobę mającą na sobie różowe buty Adidasa.

Według dokumentów sądowych kilka dni po wszczęciu postępowania zdjęcie zostało cyfrowo zmodyfikowane. Z logo Adidasa widocznego na butach najpierw usunięto jeden pasek, a tydzień później - wszystkie trzy.

To nie pierwszy taki spór w Australii

To nie pierwszy taki spór niemieckiego koncernu w Australii. W 2013 roku Adidas skutecznie pozwał firmę Pacific Brands za sprzedaż butów ozdobionych czterema paskami.

White Fox została założona w 2013 roku przez Georgię i Daniela Contosów. To prywatna firma należąca do australijskiego małżeństwa greckiego pochodzenia oraz matki Daniela, Meliny Maceri.

Marka rozwija działalność w Stanach Zjednoczonych, a w 2024 roku weszła również na rynek brytyjski.

White Fox działa w internetowym segmencie fast fashion. Jest popularna wśród nastolatków i młodych dorosłych w Australii, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Swoją rozpoznawalność buduje między innymi za pomocą billboardów, reklam na autobusach i współpracy z influencerami - często będącymi w wieku studenckim.

W ciągu 12 miesięcy zakończonych w czerwcu 2025 roku White Fox osiągnęła przychody w wysokości 542 mln dolarów australijskich, czyli około 286 mln funtów lub 377 mln dolarów amerykańskich. To ponad czterokrotnie więcej niż w 2022 roku, gdy przychody firmy wyniosły 121 mln dolarów australijskich - podał "Australian Financial Review".