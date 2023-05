Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina wnioskach o zwrocie nadpłat. Czasu jest mało

Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty

Zgodnie z przepisami 1 czerwca 2023 r. jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek zostanie automatycznie utworzony na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Należy przygotowany dokument sprawdzić i podpisać, a następnie wysłać go do ZUS-u – do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia. Jeśli przedsiębiorca nie będzie ubiegać się o zwrot składki, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r. – o ile KAS nie przekaże informacji o rozbieżnościach w dokumentach przekazanych do ZUS-u i urzędu skarbowego dotyczących formy opodatkowania i wysokości przychodów lub dochodów. W sytuacji, gdy płatnik składek z różnych przyczyn nie mógł złożyć do ZUS-u rocznego rozliczenia w terminie do 22 maja br., to może jeszcze przekazać ten dokument nie później niż do 30-31 maja br. Musi jednak pamiętać o tym, że jeśli przysługuje mu kwota do zwrotu, do 1 czerwca powinien zatwierdzić i odesłać przez PUE ZUS przygotowany wniosek o symbolu RZS-R, który dostępny będzie w dokumentach roboczych. Sam fakt przekazania dokumentów rozliczeniowych po terminie (w tym roku po 22 maja) nie powoduje konsekwencji. - Co ważne, jeśli z rozliczenia wynika niedopłata to płatnik powinien uregulować ją wraz ze składka za kwiecień jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) w terminie do 22 maja. Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę - jeśli przekraczają kwotę 34,90 zł - wskazał Dyjak.