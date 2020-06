ZUS wprowadził udogodnienie dla firm. Nowa funkcja już dostępna

Prezes ZUS Gertruda Uścińska poinformowała we wtorek, że w ramach tarczy antykryzysowej od 1 kwietnia Zakład przyjął ponad 3,7 miliona wniosków. Najwięcej wniosków dotyczy świadczenia postojowego i zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

- Dokonaliśmy tego zwolnienia w odniesieniu do 92 proc. pracodawców. Oni otrzymali już informację, że są zwolnieni ze składek. Ten okres jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, w przyszłości ustalania emerytury, a także prawa do opieki zdrowotnej - podkreśliła prezes ZUS na konferencji prasowej.