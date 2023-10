ZUS rusza z kontrolami. "Można się spodziewać, że problemów będzie coraz więcej"

Polski Ład , wprowadzony przez PiS, wprowadził wiele istotnych zmian, a wśród nich jest kwestia rozliczania składki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy na skali i liniowym PIT liczą składkę od dochodu z działalności gospodarczej . Jednak w wielu sytuacjach różni się on od dochodu podatkowego.

Czego domaga się ZUS?

Michałowska doradza, by wezwania od ZUS nie ignorować. Jeśli zwykłe wyjaśnienie różnicy w zeznaniu PIT a w deklaracji złożonej w ZUS nie pomaga, to należy przekazać księgi. Jak przyznaje, czasem są problemy z przesłaniem ich przez portal ZUS PUE, dlatego w ostateczności trzeba je wydrukować i zanieść do oddziału.