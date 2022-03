Zmiany w Polskim Ładzie. Co oznaczają dla przedsiębiorców?

Zmiany dla przedsiębiorców - skala podatkowa

Z punktu widzenia przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej kluczowa zmiana to obniżka stawki PIT dla osób znajdujących się w pierwszym progu podatkowym. Dla dochodów od 30 000 zł do 120 000 stawka PIT wyniesie 12-proc., wobec 17 proc. do tej pory. Od dochodów przekraczających 120 000 zł stawka podatku nadal będzie wynosić 32 proc. Według wyliczeń firmy doradczej Grant Thornton w skali roku może to dać zysk do 4500 zł.