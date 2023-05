Zmiany dla przedsiębiorców w sprawie faktur. Rząd przyjął projekt ustawy

czytaj dalej

Komisja Europejska bada sytuację na rynku drobiu. Jeśli import z Ukrainy będzie w takiej skali jak obecnie, to będzie powrót do kwot taryfowych - przekazał w poniedziałek komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Zapewnił, że Komisja przygląda się również sytuacji na rynku jajek i owoców.