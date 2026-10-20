Dla firm Zmiany dla przedsiębiorców. Rząd zadecydował w sprawie KSeF Oprac. Paulina Karpińska |

Adam Szłapka o zmianach w KSeF Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Zgodnie z projektem ustawy przyjętej przez rząd, dzisiaj przedsiębiorcy zyskają dodatkowy czas do dostosowania się do KSeF - powiedział we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Adam Szłapka, rzecznik rządu. - To jest oczywiście wyjście naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez przedsiębiorców - dodał.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który opóźnia o rok kary za błędy w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Zapisano w nim odroczenie wejścia w życie kar do 1 stycznia 2028 r., podczas gdy według obecnych przepisów kary mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.

Pozostałe zmiany dla przedsiębiorców

Rzecznik rządu przekazał także, że nowelizacja przedłuża do 30 czerwca 2030 roku mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. - Czyli przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę, w obrocie gazem, energią elektryczną i uprawnieniami do emisji - powiedział Szłapka.

Kolejny z przyjętych we wtorek przez rząd projektów - o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw - ma na celu zmniejszenie grupy podmiotów zobowiązanych do przygotowywania raportów zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany w zasadach raportowania dla grup kapitałowych.

- Obowiązek przygotowania raportów ESG, czyli o wpływie firmy na środowisko, sprawy społeczne i sposób zarządzania obejmie tyko najważniejsze przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad tysiąc osób i osiągające ponad 1,9 miliarda złotych przychodu. Dzięki temu około 90 procent firm, które według dotychczasowych przepisów miały raportować, unikną tej kosztownej biurokracji - powiedział Szłapka.

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Firmy zyskają szerszą możliwość pomijania w raportach ESG informacji, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić ich pozycji rynkowej, stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa albo zagrażać poufności, prywatności lub bezpieczeństwu. Rozwiązanie obejmie m.in. informacje dotyczące wiedzy technicznej, własności intelektualnej i wyników innowacji. Pominięcie informacji będzie wymagało spełnienia określonych warunków. Niektóre finansowe spółki holdingowe, czyli podmioty zarządzające udziałami w innych spółkach, będą mogły nie sporządzać raportu ESG dla całej grupy, jeżeli działalność i modele biznesowe ich spółek zależnych będą od siebie niezależne.

Co do zasady zmiany dotyczące raportowania ESG będą stosowane po raz pierwszy do roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2026 r. Oznacza to, że w przypadku firm, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, nowe zasady obejmą raporty za 2027 r.