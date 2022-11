Podsumowanie roku na rynku telekomunikacyjnym. Trwa spotkanie małych i średnich operatorów

Okazja do wymiany wiedzy

Jego zdaniem bez tych rozmów "pewnie trudno byłoby przedsiębiorcom zdobyć tą całą wiedzę". - Bardzo mocno się przekłada to na decyzje. Dzięki temu zaczęliśmy ujednolicać nasze sieci, one są coraz bardziej do siebie podobne. To pokazuje, że te spotkania dają nam wiedzę i doświadczenie. Uczymy się tutaj również o tym, jak w innych krajach to wygląda - podkreślał. - Efektem tego jest fakt, że w Polsce zaczęliśmy masowo budować bardzo nowoczesne sieci światłowodowe. Myślę, że to najlepszy dowód na to, że te spotkania są bardzo owocne - stwierdził Skupień.