Składki, podatki, urlopy. Oto propozycje dla przedsiębiorców

Zmiany w składkach ZUS, likwidacja "absurdu" w sprawie składki zdrowotnej, urlop dla przedsiębiorcy i ochrona firm rodzinnych - to propozycje ugrupowań, które startują w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Oto co obiecały Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.

W obietnicach prawie wszystkich partii, poza Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją, pojawia się obietnica odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Chociaż obietnica ta nie dotyczy bezpośrednio przedsiębiorców, to jednak może mieć na nich wpływ w postaci potencjalnych kontraktów.

PiS: elektroniczne rozliczenie firm, ochrona firm rodzinnych

Prawo i Sprawiedliwość rządziło przez ostatnie 8 lat i przez ten czas wprowadzono sporo zmian, które dotyczyły przedsiębiorców. Z jednej strony było to Mały ZUS plus, czyli mniejsze składki dla przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 120 tys. zł. Wprowadzono też tzw. działalność nierejestrową - przez co rozumie się drobną działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Od lipca 2023 roku próg przychodów, poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, wynosi 2700 zł brutto miesięcznie.

Z drugiej strony przedsiębiorcy ostatnie lata mogą też zapamiętać z szybko rosnących podstawowych składek ZUS oraz reformy podatkowej o nazwie Polski Ład, a następnie jej naprawy w postaci Polski Ład 2.0. Zmieniała ona m.in zasady obliczania składki zdrowotnej, jednocześnie likwidując odliczenie jej części od podatku. Z analizy głównego doradcy podatkowego w firmie inFakt Piotra Juszczyka wynika, że za cały rok 2022 przedsiębiorcy łącznie zapłacili aż 16,2 miliarda złotych składki zdrowotnej, a w porównaniu z rokiem 2021, kiedy łączna suma zapłaconych składek wyniosła 9 miliardów złotych, różnica wyniosła 7,2 miliarda złotych, czyli około 80 proc. więcej. Na dodatek przedsiębiorcy muszą ją odprowadzać także przy sprzedaży środków trwałych - np. sprzętu biurowego. O tym, by poprawić obowiązujące rozwiązanie, nie ma słowa w programie i nie wspominają o nim politycy PiS.

W swoim programie partia rządząca raczej dokonuje podsumowania zmian, które wprowadziła do tej pory, jak np. powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Politycy PiS przypominają także o obniżce podatku CIT oraz o wprowadzaniu tarcz antykryzysowych. Co poza tym?

Partia obecnie rządząca deklaruje, że od 2024 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z rozliczenia podatkowego przygotowanego przez urząd skarbowy.

Proponuje się także wprowadzenie Krajowego Rejestru Sądowego 2.0. W składaniu wniosku do KRS przedsiębiorcę miałyby wspierać sztuczna inteligencja. Podpisanie wniosku i dokonanie opłat mają być możliwe poprzez system teleinformatyczny. Wskazuje się przy tym, że przedsiębiorcy nie będą musieli korzystać z usług notariuszy, co przełożyłoby się na obniżenie kosztów.

Wśród obietnic PiS-u na kolejną kadencję pojawia się także wsparcie pracodawców, którzy zatrudnią osoby młode do pracy zdalnie. Przedsiębiorca miałby dostać dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy zdalnej. Nic za darmo, bowiem pracodawca będzie miał obowiązek utrzymania zatrudnienia osoby przez okres 12 miesięcy przy pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy, jeśli jest ona zatrudniona na połowę wymiaru.

Poza tym PiS wspomina o utworzeniu definicji franczyzy, zapewnieniu ochrony firm rodzinnych i uregulowanie kwestii postępowań upadłościowych, co miałoby nastąpić przez losowy przydział spraw upadłościowych syndykom.

KO: urlop dla przedsiębiorców i zmiany w składce zdrowotnej

Jakie są obietnice Koalicji Obywatelskiej dla przedsiębiorców? Wśród tak zwanych "100 konkretów" na pierwszym miejscu pojawia się obietnica zapłaty podatku dochodowego dopiero po otrzymaniu środków z tytuły zapłaconej faktury (kasowy PIT).

Kolejną propozycją jest "urlop dla przedsiębiorców". Pod tym hasłem kryje się jeden wolny miesiąc od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej.

KO planuje wprowadzić także powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej i zakończenie "absurdu" składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych.

Politycy Koalicji Obywatelskiej chcą też wprowadzenia płatności przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracownika już od pierwszego dnia jego nieobecności. Do tego padła deklaracja ograniczenia czasu kontroli u mikroprzedsiębiorców do 6 dni w skali roku, a urzędy skarbowe nie będą mogły "w nieskończoność przedłużać kontroli".

Koalicja Obywatelska obiecuje także podwyższenie kwoty wolnej od podatku, co miałoby dotyczyć także przedsiębiorców. Propozycja KO w tym zakresie jest następująca "osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów”.

KO proponuje także zniesienie podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki, zarówno dla oszczędności, jak i inwestycji – w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku).

Ostatnią obietnicą skierowaną bezpośrednio do przedsiębiorców jest obniżenie podatku VAT dla sektora "beauty" do 8 proc.

Trzecia Droga zapowiada "uproszczenie systemu podatkowego"

Koalicyjny Komitet Wyborczy Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiada, że "zagwarantuje stabilność prawno-podatkową i wsparcie w inwestowaniu w rozwój swoich firm". "Zaczniemy od regulacji składki zdrowotnej, aby przestała dobijać małe polskie przedsiębiorstwa" - możemy przeczytać w deklaracji "Wspólna Lista Spraw".

Wśród obietnic skierowanych do przedsiębiorców na pierwszym miejscu pojawia się hasło dobrowolnego ZUS-u.

W programie można także znaleźć szereg obietnic skierowanych do przedsiębiorców funkcjonujących w branży transportowej. Po pierwsze dopłaty dla firm transportowych do wymianu swojego taboru na elektryczny, jeśli to firma rodzinna, to dopłata na ten cel ma wynosić aż 100 proc. Do tego Trzecia Droga proponuje stworzenie systemu wsparcia z Funduszu Pracy dla tych, którzy chcą pracować tej branży.

Trzecia Droga zapewnia także, że nie będzie przeprowadzać żadnych podwyżek podatek dla przedsiębiorców w trakcie kadencji. Do tego wszelkie zmiany podatkowe będą musiały być wprowadzane najpóźniej do czerwca poprzedzającego kolejny rok rozliczeniowy.

"Uproszczenie systemu podatkowego będzie częścią szerokiego planu odbiurokratyzowania gospodarki, na który składać się będą m.in.: ograniczenie rocznej liczby kontroli państwowych, wprowadzenie prostego systemu ubiegania się o pomoc publiczną oraz mechanizm opłacania przez państwo zwolnienia lekarskiego od pierwszego dnia" – zadeklarowano.

Trzecia Droga proponuje też wakacje od składek ZUS dla małych polskich firm, które zmagają się z kłopotami finansowymi, a także płatność podatku VAT dopiero od faktycznie zapłaconej faktury.

Nowa Lewica chce obniżenia stawek VAT

Wśród obietnic gospodarczych Nowej Lewicy znalazło się kilka skierowanych do przedsiębiorców. Zaproponowano między innymi, by w przetargach został ustanowiony priorytet lokalnych producentów.

W ramach hasła "Uczciwe podatki" padły także następujące zobowiązania:

- obniżenie stawki podatku VAT; - dwie nowe ustawy o podatnikach PIT i o podatnikach CIT, których celem będzie uporządkowanie przepisów o podatku dochodowym;

Rolników może zainteresować obietnica "poprawy opłacalności kierunków produkcji rolnej", "ochrony rolników i przetwórców żywności" (maksymalny 30-dniowy termin płatności przez markety i firmy skupowe), bezpłatne ubezpieczenie oraz wyrównanie europejskich dopłat.

Konfederacja proponuje dobrowolny ZUS dla firm

Konfederacja proponuje rewolucję w ustawie o podatku PIT, na podstawie której rozlicza się także duża część przedsiębiorców. Wśród propozycji jest znaczne podniesienie kwoty wolnej od podatku. Miałaby wynieść aż dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia. Do tego partia ta chce likwidacji drugiego progu podatkowego (na rzecz liniowego 12 proc.), rozszerzenia ulgi dla młodych do 26 r.ż. o osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, likwidację podatku Belki dla lokat i obligacji.

Konfederacja również proponuje dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Mieliby oni mieć pełną dobrowolność w podejmowaniu decyzji, czy chcą korzystać z ubezpieczenia emerytalnego ZUS, oszczędzać samodzielnie lub za pomocą innej instytucji. Propozycja Konfederacji zakłada, że w pierwszym roku dobrowolność składek dotyczyłaby mikroprzedsiębiorców, w drugim małych i średnich firm, a od trzeciego - wszystkich przedsiębiorców.

Konfederacja proponuje także likwidację 15 istniejących podatków: - podatku od czynności cywilnoprawnych od umów dot. nieruchomości (PCC), - podatku cukrowego, - opłaty uzdrowiskowej, - podatku od psa, - opłaty zapasowej (w cenie paliwa), - opłaty emisyjnej (w cenie paliwa), - opłaty mocowej (w cenie prądu), - opłaty przejściowej (w cenie prądu), - opłaty reprograficznej (w cenie elektroniki), - opłaty wodnej (w cenie wody), - podatku tonażowego, - podatku od spadków, - podatku od środków transportowych, - opłaty targowej, - opłaty miejscowej.

Obiecuje także tańsze paliwa. Jak? "Proponujemy obniżenie opodatkowania cen paliw. Zredukujemy podatek VAT, akcyzę i opłatę paliwową, a całkowicie zlikwidujemy opłatę emisyjną".

Istotna dla przedsiębiorców może być także obietnica zerowego podatku VAT na prąd.

Bezpartyjni Samorządowcy

Bezpartyjni Samorządowcy w swoim programie zapowiadają "większe ułatwienia dla firm, które wdrażają innowacje", a także rozwój polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez "system finansowania luki finansowej, angażując rozwinięty w całym kraju system współpracy partnerów BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego - przyp. red.)".

"Stworzymy polską platformę technologiczną innowacyjnej przedsiębiorczości, która wygeneruje skalowalne biznesy, zdolne do poszerzania skali swojego działania w celu zwiększania przychodów, rosnących w tempie znacznie szybszym w porównaniu do stałych kosztów operacyjnych, w tym wydatków przeznaczanych na produkcję" – czytamy.

Wśród konkretów istotnych dla przedsiębiorców pojawia się obietnica zerowego PIT dla wszystkich, co w ich ocenie "umożliwi wzrost wynagrodzeń pracowniczych i emerytur oraz spadek kosztów ponoszonych przez pracodawców".

Bezpartyjni Samorządowcy, również proponują dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Wskazują przy tym, że ten "obecny, obowiązkowy ZUS uderza szczególnie w małe firmy".

Istotna jest także propozycja zastąpienia podatku CIT podatkiem przychodowym, który mają płacić wszyscy, w tym międzynarodowe korporacje.

Ze strony tego komitetu wyborczego pojawiły się także dwie obietnice związane ze składką zdrowotną. Po pierwsze proponują odliczenie jej od podatku. Po drugie zakończenie procederu opłacania dwukrotnie składki zdrowotnej - "zlikwidujemy więc obowiązek opłacania składki zdrowotnej przy jednoosobowej działalności gospodarczej jako drugim źródle dochodu".

Bezpartyjni Samorządowcy proponują także większy limit przychodu z działalności nierejestrowanej z obecnego poziomu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać "z tej preferencyjnej formy zarabiania pieniędzy (bardzo popularna jest sprzedaż ubrań, zabawek i innych przedmiotów na internetowych aukcjach)".

Komitet wyborczy BP proponuje także ograniczenie biurokracji, m.in. w postaci "likwidacji zbędnego raportowania".

Pojawia się także ważna obietnica będąca ukłonem w kierunku mikroprzedsiębiorców w postaci zakazu nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych i likwidację obecnie istniejących. Bezpartyjni Samorządowcy proponują:

a) wprowadzenie w prawie przedsiębiorców klauzuli generalnej, wyłączającej mikro-firmy z nowych obowiązków formalno-prawnych; b) przeprowadzenie dokładnego monitoringu skali sprawozdawczości; c) wyeliminowanie dublowania się danych w sprawozdaniach do poszczególnych instytucji; d) zniesienie zbędnych regulacji, takich jak np. prowadzenia bazy danych odpadowych; e) uproszczenie obowiązków informacyjnych związanych z RODO.

"Rozwiązania te wzorowane są na standardach brytyjskich, gdzie najmniejsze firmy mają jedynie minimalne obowiązki księgowe" - czytamy w programie.

Bezpartyjni Samorządowcy proponują wprowadzenie minimalnego vacatio legis wynoszącego 6 miesięcy, gdy wprowadzane są zmiany w prawie gospodarczym wprowadzające nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Wśród propozycji dla prowadzących działalność znalazła się także możliwość rozliczania się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń, wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach.

