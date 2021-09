Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów. Jest projekt

"W związku z planowanym rozszerzeniem objęcia bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących automatycznej sprzedaży, w pierwszej kolejności automatycznych i samoobsługowych myjni samochodowych, istnieje konieczność dostosowania regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania do wymagań związanych z tego typu działalnością" - czytamy w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu.

Wirtualna kasa fiskalna

Tym samym, jak wynika z projektu, w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik nie jest zobowiązany do wystawiania paragonu fiskalnego w postaci papierowej. W takim przypadku także podatnik nie będzie musiał wystawiać "raportów fiskalnych okresowych, raportu fiskalnego rozliczeniowego, łącznych raportów fiskalnych okresowych, łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego i raportów fiskalnych zdarzeń w postaci papierowej", o ile zostaną one przesłane do komputerowych systemów ogólnodostępnych i możliwe będzie dokonanie ich zapisu lub wydruku w tych systemach.