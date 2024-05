Jeszcze w tym roku mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tak zwanych wakacji składkowych. Warto jednak zaznaczyć, że na wysokość zaoszczędzonej kwoty wpłynie kilka czynników. Wyjaśniamy, kto najbardziej skorzysta na wakacjach od ZUS.

Ustawa o tak zwanych wakacjach składkowych obejmie około 1,7 mln przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zatrudniających oprócz siebie do 9 osób oraz o przychodach do 2 mln euro. Dzięki ustawie właściciel firmy dostanie możliwość zwolnienia w jednym dowolnym miesiącu roku z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Korzystając z wakacji, przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności. Oznacza to, że w danym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać z niej przychody czy wystawiać faktury.

- Wakacje od ZUS to korzyść co do zasady dla każdego uprawnionego przedsiębiorcy, gdyż za jeden miesiąc w roku nie zapłaci ZUS ale też nie wpłynie to na wysokość przyszłościowej emerytury. Nie powodują one również wykluczenia ze składki chorobowej, jeśli przedsiębiorca przystąpił do niej dobrowolnie. A co istotne, przedsiębiorca nie będzie musiał wcale wyjeżdżać na wakacje. W okresie wakacji od ZUS dalej możemy w takim sam sposób prowadzić działalność gospodarczą - wyjaśnia redakcji tvn24.pl Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Aby skorzystać z wakacji, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Ustawa nie będzie obejmować osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców, co ma zapobiegać tzw. wypychaniu pracowników na samozatrudnienie.

Wakacje od ZUS - nawet do 3555 zł oszczędności

Jak wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt, na wakacjach składkowych najwięcej skorzystają przedsiębiorcy opłacający pełen ZUS, który wynosi obecnie 1600,32 zł. - W 2025 składki ZUS mają wzrosnąć o około 154 zł, czyli do 1754 zł. Dzieląc tę wartość na 12, okazuje się, że skorzystanie z wakacji od ZUS niweluje podwyżkę. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorcy już w tym roku będą mogli skorzystać z takich wakacji - dodaje ekspert.

- W mojej ocenie, jeśli mamy obecnie zadłużenie wobec ZUS spowodowane brakiem płynności finansowej, warto skorzystać z wakacji od ZUS na przełomie tego roku tj. za grudzień 2024 i styczeń 2025 . W takim przypadku przedsiębiorca zaoszczędzi około 3355 zł - wyjaśnia Juszczyk.

Doradca podatkowy Przemysław Hinc w rozmowie z redakcją tvn24.pl podkreśla natomiast, że znacznie mniej na programie zaoszczędzą przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, a także osoby odprowadzające składki w ramach małego ZUS-u.

- Są przedsiębiorcy, którzy w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (po upływie półrocznego okresu zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne) mogą korzystać z możliwości opłacania składki w kwocie obniżonej. Ich miesięczną składka na ubezpieczenia społeczne wyniesie od lipca do grudnia 2024 r. 408,16 zł, a jeśli ktoś nie opłaca składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe to 376,62 zł – więc o tyle mniej będą mogli zapłacić ZUS-owi. Mamy też grupę osób, które ze względu na niski dochód w poprzednich latach zdecydowały się na opłacanie składki w ramach małego ZUS-u Plus. W przypadku obu tych grup korzyść będzie zdecydowanie mniejsza – zaznacza.

I dodaje, że w każdym w tych przypadków pamiętać trzeba, że niezapłacona składka nie umniejszy podstawy opodatkowania, a to znaczy, że faktyczna korzyść z nieopłacenia składki będzie mniejsza o kwotę zapłaconego PIT.

Według wyliczeń Piotra Juszczyka przedsiębiorcy opłacający ZUS preferencyjny zaoszczędzą na wakacjach składkowych do 408,16 zł w tym roku oraz 427 zł w 2025 roku. W przypadku właścicieli firm opłacających tzw. Mały ZUS Plus ulga w tym roku będzie kształtować się pomiędzy 402,65 zł a 1600,32 zł. - Przedsiębiorcy przy tej preferencji opłacają składki pomiędzy ZUS-em preferencyjnym a dużym ZUS-em, w zależności od dochodu - wyjaśnia Juszczyk.

Wakacje od ZUS mogą być problematyczne

Zdaniem Piotra Juszczyka wakacje składkowe mogą okazać się problematyczne dla osób opłacających wyższe składki ZUS np. w celu otrzymywania wyższego świadczenia emerytalnego.

- W takim przypadku za miesiąc wakacji od ZUS, składki będą pokryte przez budżet w minimalnej wartości wymaganej u danego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie będzie mógł dopłacić również różnicy, a więc albo zdecyduje się na obniżenie i pokrycie składek przez budżet, albo pozostanie przy wyższych i w całości sam je pokryje - stwierdził.

Jak dodaje Przemysław Hinc z Kancelarii Podatkowej PJH Doradztwo Gospodarcze, istnieje też ryzyko, że nie każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z wakacji od ZUS w 2024 roku - Biorąc pod uwagę to, że w tym roku będzie bardzo krótki czas na to, by z takich wakacji składkowych skorzystać, to trzeba już teraz się do tego zacząć przygotowywać, a gdy będzie już można składać podania o wakacje składkowe, szybko spełnić wszystkie warunki do tego, by ZUS zgodził się na skorzystanie z tej ulgi w opłacaniu składek, w tym przede wszystkim prawidłowo wypełnić wniosek o tę ulgę w opłacaniu składek. Bo błędy we wniosku składanym w październiku, albo listopadzie 2024 r. mogą uniemożliwić skorzystanie z tej ulgi jeszcze w tym roku - wyjaśnia.

W przyszłym roku z wakacji składkowych przedsiębiorcy skorzystają już w bardziej sprzyjających okolicznościach, gdyż będą mieli więcej czasu na poprawne przygotowanie wniosku i przesłanie go do ZUS. I oczywiście będzie też więcej czasu na skorygowanie ewentualnych błędów we wniosku, albo ponowne złożenie go w przypadku, gdyby wcześniejszy nie został pozytywnie załatwiony przez Zakład.

Autorka/Autor:Bartłomiej Ciepielewski/ToL

Źródło: tvn24.pl