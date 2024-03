Wakacje od ZUS. Ministerstwo ma zastrzeżenia

"Stojąc na gruncie silnego przekonania co do potrzeby realizacji przywołanego zobowiązania koalicyjnego (wakacji składkowych - red.), warto mieć w polu widzenia pytanie, czy proponowana regulacja nie wzbudzi wątpliwości co do zachowania zasady równego traktowania wszystkich ubezpieczonych w stosunku do przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy oraz osób wykonujących pracę zależną na różnych podstawach (np. pracowników). W ostatnich latach realny poziom oskładkowania osób należących do tej ostatniej grupy rósł wraz ze wzrostem wynagrodzeń brutto" - napisał resort pracy.