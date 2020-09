Umowy o dzieło będą oskładkowane? Ministerstwo odpowiada

W resorcie nie trwają prace zmierzające do oskładkowania umów o dzieło - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od początku przyszłego roku ma ruszyć rejestr umów cywilnoprawnych. Według resortu pozwoli to dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów cywilnoprawnych.

"Gazeta Wyborcza" podała we wtorek, że przygotowywane przez MRPiPS zmiany prawne "mogą dotyczyć też zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło. Obecnie – w przeciwieństwie do zleceń – są one zwolnione z jakichkolwiek składek ubezpieczeniowych".