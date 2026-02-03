Twój e-PIT będzie niedostępny. Resort wyjaśnia

Domański o wydatkach na służbę zdrowia Źródło: TVN24

Od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT pojawią się gotowe rozliczenia za 2025 rok.

Przerwa na prace serwisowe

We wtorkowym komunikacie resort finansów przekazał, że od połowy lutego podatnicy będą mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie rozliczyć swój podatek.

"Jak co roku KAS przygotuje elektroniczne zeznania dla podatników. Od 15 lutego 2026 r. będą dostępne rozliczenia za 2025 rok uzupełnione m.in. informacjami o przychodach przekazanymi przez płatników. Aby proces przebiegł sprawnie, fiskus musi przeprowadzić zaplanowane prace techniczne" - podało Ministerstwo Finansów.

Prace serwisowe potrwają od 4 do 14 lutego 2026 roku. W tym terminie system zostanie zasilony milionami danych, co pozwoli na wygenerowanie wstępnie wypełnionych deklaracji.

Wstrzymanie istotnych funkcji

"W usłudze Twój e-PIT przygotujemy również rozliczenia za 2025 rok dla przedsiębiorców" - dodał resort. Ministerstwo zaznaczyło, że w czasie przerwy technicznej pobieranie dokumentów oraz składanie korekt za ubiegłe lata będzie niemożliwe.

Usługa Twój e-PIT jest dostępna wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym na stronie podatki.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej. Logowanie jest możliwe poprzez dane podatkowe lub profil zaufany. System pozwala na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych w pełni online.

