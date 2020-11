Kolejna edycja akcji wsparcia dla najbardziej potrzebujących. Czekamy na zgłoszenia

W ramach kolejnej edycji akcji "TVN pomagajmy sobie" łączymy walczące o przetrwanie restauracje w całej Polsce z najuboższymi potrzebującymi wsparcia w formie ciepłego posiłku. Wszystkie środki z emisji charytatywnego bloku reklamowego i akcji antenowych emitowanych 12 grudnia na kanale TVN oraz zgromadzone na ten cel przez Fundację TVN "Nie jesteś sam" zostaną przeznaczone na obiady dla osób potrzebujących. Ugotują je restauratorzy, którzy zgłoszą się do udziału w akcji. Zgłoszenia można przesyłać do środy 25 listopada.

#TVNpomagajmysobie to platforma ułatwiająca niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Doskonale sprawdziła się wiosną, gdy podczas pierwszej fali pandemii razem wspieraliśmy m.in. medyków, przedsiębiorców czy uczniów. Jesienią, w związku z drugą falą zachorowań, gotujemy się na podwójną pomoc.

Kolejna edycja akcji "TVN pomagajmy sobie"

Dzięki nowej inicjatywie TVN Grupa Discovery wybrane restauracje, które zgłoszą się do udziału w akcji, otrzymają zamówienia na 50 ciepłych posiłków dziennie przez 11 dni oraz po 50 świątecznych posiłków dziennie na okres od 25 do 26 grudnia. Przygotują je na wynos i dostarczą do działających w tym samym regionie Organizacji Pożytku Publicznego zajmujących się dożywianiem najuboższych.