Pomoc z "tarczy" na kolejne dwa miesiące. Rozporządzenie wchodzi w życie

Dodatkowe kody PKD

Wymagania

Firmy muszą też wykazać 40 proc. spadek przychodów. Chodzi o przychód z działalności gospodarczej uzyskany – w zależności od instrumentu - w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Tarcza branżowa dla firm objętych obostrzeniami wynikającymi z trzeciej fali pandemii to: zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dotacja do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników (po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy takie dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego są odprowadzane składki ZUS.

Wsparcie będzie mogło trafić nawet do 420 tys. firm zatrudniających ok. 1,4 mln osób. Na przedsiębiorców za marzec rząd ma przeznaczyć ok. 3 mld zł, a na pomoc za kwiecień ok. 7 mld zł.