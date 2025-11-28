Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla firm

Szykuje się rewolucja na rynku pracy. Szef PIP o "środku do walki z patologią"

biurowiec shutterstock_2398225309
Główny Inspektor Pracy o nakazie zamiany umowy cywilno-prawnej na umowę o pracę
Źródło: TVN24 BiS
Projekt resortu pracy zakłada, że Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) już w przyszłym roku mogłaby otrzymać nowe kompetencje - chodzi o przekształcenie umowy cywilno-prawnej w umowę o pracę. - Bardzo wiele par oczu będzie spoglądało na tę decyzję, przejdzie przez wiele rąk. Co oznacza, że moim zdaniem ta decyzja będzie w pełni uzasadniona - stwierdził na antenie TVN24 BIS Marcin Stanecki, Główny Inspektor Pracy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało niedawno do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o PIP, który rozszerza kompetencje jej inspektorów. Będą oni mogli ustalać, że zarobkujący np. na podstawie umowy zlecenia lub B2B, tak naprawdę jest na etacie. 

"Bezpieczników jest bardzo wiele"

- Tych bezpieczników, zabezpieczeń mających na celu zagwarantować podmiotowi kontrolowanemu bezpieczeństwo, jest bardzo wiele - stwierdził Główny Inspektor Pracy, zapytany, czy od decyzji o konieczności zamiany umowy będzie można się odwołać.

Jak wyjaśnił, "jest cały tryb odwoławczy". - Analizę stanu faktycznego dokona inspektor pracy. Natomiast decyzję wyda okręgowy inspektor pracy - zaznaczył. Dodał, że "to już jest druga para oczu, która będzie spoglądała na tę decyzję". 

- Od decyzji okręgowego inspektora pracy można będzie wnieść odwołanie do głównego inspektora - poinformował szef Państwowej Inspekcji Pracy.

Dodał, że także w kolejnym kroku "będzie przysługiwała procedura odwoławcza do sądu pracy, który będzie mógł zweryfikować tę decyzję".

- Ale pamiętajmy również, że pracodawca ma prawo aktywnie uczestniczyć w czynnościach kontrolnych. Ma prawo wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni do protokołu z kontroli, do których musi ustosunkować się inspektor - powiedział Stanecki.

Stwierdził, że "bardzo wiele par oczu będzie spoglądało na tę decyzję". - Ona przejdzie przez wiele rąk, co oznacza, że ta decyzja moim zdaniem, będzie w pełni uzasadniona - dodał.

Klatka kluczowa-60721
Szef PIP: nie chcemy likwidować wszystkich umów cywilno-prawnych
Źródło: TVN24 BiS

"Środek do walki z patologią i nadużyciami"

W dalszej części rozmowy szef Państwowej Inspekcji Pracy został zapytany o obawy pracodawców, których zdaniem nowe rozwiązanie zbyt głęboko ingeruje w swobodę prowadzenia działalności, narusza zasady swobody umów, przenosi niezwykle złożone rozstrzygnięcia z obszaru sądów pracy do administracji publicznej.

- To narzędzie nie spowoduje, że będziemy likwidować polskie biznesy. My nie chcemy likwidować wszystkich umów cywilno-prawnych. Nie chcemy likwidować polskiego biznesu. Chcemy mieć tylko środek do walki z patologią i nadużyciami - stwierdził gość TVN24 BIS.

Jak dodał, nie kwestionuje też swobody zawierania umów. - Proszę mi powiedzieć, jaka jest swoboda zawierania umów, kiedy osoba, która podejmuje zatrudnienie, nie ma na stole umowy o pracę, tylko ma umowę zlecenie i musi ją wziąć, skorzystać z tej oferty, bo nie ma innej pracy. I po prostu dla niej to jest przymus ekonomiczny - stwierdził Stanecki.

Szef Państwowej Inspekcji Pracy przekazał, że "Ministerstwo Finansów szacuje, że 160 tysięcy podmiotów B2B [business to business - umową między przedsiębiorstwami - red.] wydaje im się podejrzanych". - Ministerstwo wskazuje, że 151 700 podmiotów zatrudnia osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym 3200 - powyżej 10 [pracowników – red.]. Jest to olbrzymia skala. Nie ma takiej możliwości, że my te wszystkie podmioty skontrolujemy - stwierdził.

Z danych PIP wynika, że w całym 2024 roku inspektorzy pracy zakwestionowali 1376 umów zlecenia z prawie 39 tys. skontrolowanych.

- Ta reforma nie likwiduje umów cywilnoprawnych zawartych w Kodeksie cywilnym. Ta zmiana ma na celu tylko zapewnić egzekwowanie przepisów, które są, a które nie są przestrzegane - wyjaśnił Stanecki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pkarp/kris

Źródło: TVN24 BIS

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
pc
Domański: prezydent tutaj popisuje się swoistą hipokryzją
Pieniądze
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Duży bank ostrzega. "Mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji"
Z kraju
Karol Nawrocki
Było weto prezydenta. Jest nowy projekt
Z kraju
Viktor Orban i Władimir Putin
Putin spotkał się z Orbanem
Ze świata
Friedrich Merz
Apel kanclerza o pilną decyzję Brukseli
Ze świata
Huta Królewska w Chorzowie
Gigant kończy produkcję w polskiej hucie. Jest porozumienie
Z kraju
luwr paryz francja shutterstock_747469213-1
Duża podwyżka cen biletów do Luwru. Nie dotyczy wszystkich zwiedzających
Ze świata
shutterstock_2577151519
Kwota wolna od podatku. "To decyzja polityczna"
Z kraju
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Rachunki za prąd już wkrótce będą niższe
Pieniądze
Polska cukrownia
To oni mogą przejąć Carrefoura
Handel
haker shutterstock_2559824501
Korea Południowa podejrzewa sąsiada o atak hakerski
Ze świata
shutterstock_712192054
Wenezuela ukarała przewoźników. "Przyłączenie do terroryzmu państwowego"
Ze świata
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Inflacja zaskoczyła. "Ale urwał"
Z kraju
shutterstock_2168424761
Duża sieć handlowa trafi w państwowe ręce? Ministerstwo analizuje, sieć pisze o "plotkach"
Handel
pap_20241129_122
Metki "które mają nas zmylić". "Często nie ma tam nawet 50 procent"
Maja Piotrowska
Sztuczna inteligencja budzi obawy Komisji Europejskiej
Może ich zastąpić sztuczna inteligencja. Niepokojący raport
Tech
mieszkania w Polsce, nieruchomości, kredyty
Wsparcie przy zakupie mieszkań. Prezydent zadecydował
Nieruchomości
shutterstock_268930547
Potężna wygrana w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2249385239
Podatek w górę. Jest podpis prezydenta
Z kraju
sklep promocja obnizka - Irina Shatilova shutterstock_2222663835
Black Friday i pułapki sklepów. "Technik jest naprawdę mnóstwo"
Handel
mezczyzna laptop stres depresja shutterstock_290483267
Nowa definicja mobbingu i wyższe zadośćuczynienie. Jest projekt zmian
Dla pracownika
Posiedzenie rządu
Spór o zmianę umów o pracę. Ministrowie liczą koszty
Dla pracownika
BANKNOTY
Podatek od wygranych ze zmianami. Jest decyzja Senatu
Pieniądze
Lubin, Barbórka
Górnicy z mniejszą barbórką i niepewną "czternastką"
Z kraju
Black Friday
"Głupotą byłoby nie skorzystać, ale interesem życia byłoby nie kupować"
Maja Piotrowska
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
"Nie ma już prawie żadnych szans na uniknięcie recesji"
Ze świata
Andrzej Duda
Duda pokazał, jaką dostał emeryturę
Z kraju
rupia indyjska
"Wariacki odpływ". To najgorsza waluta na największym kontynencie
Rynki
Tokio - siedziba koncernu Asahi
Nie tylko fabryki stanęły. Mogły wyciec dane nawet 1,5 miliona osób
Ze świata
Mark Carney
Nowy plan Kanady. Wprowadzają ograniczenia
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica