Stawki nie były zmieniane od 15 lat. Ministerstwo reaguje na "liczne petycje i monity"

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, zakładającego wzrost stawek tak zwanej kilometrówki, czyli zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Powodem jest wzrost cen paliwa.

Zgodnie z projektem, maksymalne stawki "kilometrówki", czyli za przejechanie 1 km wzrosną: z 0,5214 do 0,89 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześc., z 0,8358 do 1,038 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześc., z 0,2302 do 0,69 zł dla motocykla, oraz z 0,1382 do 0,42 zł dla motoroweru.