Dla firm Spotkanie liderów na Impact Leading Minds Oprac. Paulina Karpińska |

Kasia Kieli, Jan Goetz i Ivan Krastev na Impact Leading Minds Źródło wideo: Impact Leading Minds Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę, 2 września, odbył się Impact Leading Minds. Wydarzenie to połączyło biznes z geopolityką, demografią, energetyką i kulturą. Wystąpiło ponad 500 profesjonalistów - liderów, prezesów i kluczowych decydentów z sektora prywatnego, publicznego i obywatelskiego.

Kasia Kieli: bez względu na to, co powiesz dzisiaj, jutro musisz za tym stanąć

W panelu pod tytułem "Zaufanie w świecie zmiany. Rola liderów w budowaniu odporności demokracji i biznesu", uczestniczyli: Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery Poland i CEO TVN, Ivan Krastev z Instytutu Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu, Agnieszka Gajewska z PwC oraz Jan Goetz z IQM Quantum Computers.

- Powodem, dla którego uważam, że nasza organizacja, nasza redakcja informacyjna, radzi sobie tak dobrze i cieszy się takim zaufaniem, jest to, że mamy twarz, mamy adres i mamy nazwisko. Bez względu na to, co powiesz dzisiaj, jutro musisz za tym stanąć. I dokładnie tak samo jest w przypadku lidera. Cokolwiek robisz, jakąkolwiek decyzję podejmujesz, musisz mieć w sobie integralność, by czasem podejmować odważne i trudne decyzje - powiedziała Kasia Kieli.

Jak dodała, "czasami wygrywasz, czasami ponosisz porażkę". - Ale stajesz, tłumaczysz, pokazujesz swoją twarz i po prostu tam jesteś. Jesteś obecny. I dokładnie w ten sam sposób, w jaki buduje się zaufanie u widzów, lider buduje zaufanie wewnątrz organizacji i w jej szerszym otoczeniu. Myślę więc, że to wszystko wynika z integralności, odpowiedzialności i takiego zwyczajnego wyjścia przed szereg, wzięcia tego na siebie i bycia odpowiedzialnym za to, co się robi - zaznaczyła.

Jan Goetz: potrzebujemy rozproszenia władzy wśród twórców technologii

Zdaniem Jana Goetza, ludzie zawsze byli ciekawi świata i nowych rzeczy. - Kiedy Kolumb płynął odkryć Amerykę albo kiedy ludzie lecieli po raz pierwszy na Księżyc, nie wiedzieli, co tam zastaną. Sam jestem naukowcem. Przez lata starałem się odkrywać rzeczy, których nikt wcześniej nie widział. Myślę, że właśnie takiego ducha dzisiaj potrzebujemy - stwierdził z kolei Jan Goetz.

Jak dodał, "chodzi o podejście: wykorzystajmy technologię do tworzenia nowych rozwiązań, zamiast kalkulowania: jak mogę jej użyć, aby maksymalnie zwiększyć własną władzę".

- Moim zdaniem potrzebujemy też pewnego rozproszenia tej władzy wśród samych twórców technologii - zaznaczył.

Ivan Krastev: zachowują się jak bogowie z mitologii greckiej

- Jeśli chodzi o nowych liderów technologicznych, problemem nie jest to, że oni chcą zarabiać pieniądze. Kiedy taki człowiek myśli w kategoriach bilionów, to nie chodzi już o zwykłe pieniądze - stwierdził z kolei Ivan Krastev.

- Patrząc na zachowanie niektórych z nich, mam wrażenie, że zachowują się jak bogowie z mitologii greckiej. Ich władza jest tak potężna, pieniądze tak gigantyczne, a ambicje tak wybujałe, że to wymyka się standardowym ramom. To nie jest kwestia czystego zarobku, ale bycia kimś w rodzaju "władców wszechświata". Przez to żyjemy z nimi w zupełnie innych światach.