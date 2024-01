Rewolucja w składkach ZUS. Tyle można zaoszczędzić

Korzystanie z rozwiązania nie będzie miało wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego – o ile składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe były opłacane przez minimalny, wskazany w przepisach okres 90 dni. Przewidziane w projekcie rozwiązanie będzie dobrowolne i skierowane do wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego.

Wakacje do ZUS. Ile można zaoszczędzić?

Jak zauważa Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt, projekt ten to realizacja zapowiedzi z expose wygłoszonego przez Donalda Tuska (czytaj także: Tusk zapowiada urlop dla przedsiębiorców. O co chodzi? ).

- Z zapowiedzi wynika, że każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z wakacji od ZUS do trzech miesięcy w roku. Co istotne na obecną nie przewiduje się żadnych warunków do skorzystania - podkreśla Juszczyk.

- Jest to duża pomoc i ukłon w stronę przedsiębiorców. W mojej ocenie pomoże wielu przedsiębiorcom, zwłaszcza po tym jak ZUS w ciągu 2 lat wzrósł o blisko 33 procent, a do tego obciążenie z tytułu składki zdrowotnej. Przepisy jednak nie przewidują ze zwolnienia ze składki zdrowotnej. Oznacza to, że podczas wakacji od ZUS, ta składka będzie wymagana. Ostateczny projekt ma być przyjęty do końca tego kwartału, a to oznacza, że jeszcze w tym roku przedsiębiorcy mogliby poczuć ulgę od składek - komentuje.