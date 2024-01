Szykuje się zmiana w sprawie składek na ZUS. "Pracujemy nad projektem"

- Bardzo mocno pracujemy nad projektem wakacji od ZUS-u, dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jednoosobową działalność gospodarczą. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będę miał przyjemność przedstawić założenia tego projektu i zaprosić na kolejne spotkanie, na którym przedstawimy założenia tego projektu, W tej chwili konsultujemy. Przede wszystkim chcemy to bardzo dobrze policzyć, musimy to zrobić we współpracy z MF i ZUS - powiedział Hetman.