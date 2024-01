Kiedy "urlop dla przedsiębiorców"? Premier Tusk o terminie

Rządowy projekt ustawy w sprawie tak zwanego urlopu dla przedsiębiorców ma trafić do Sejmu do końca marca. Tak zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Szef rządu przekazał, że rząd rozpoczął też prace nad projektem, który od przyszłego roku ma zminimalizować ciężar opłacania wynagrodzenia chorobowego przez przedsiębiorców.