Od kiedy wakacje od ZUS dla przedsiębiorców? Projekt trafił do konsultacji

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców mają wejść w życie od 1 października 2024 roku. Tak wynika z projektu ustawy, który został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych. Z rządowych szacunków wynika, że z rozwiązania będzie mogło skorzystać prawie 2 miliony osób.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma wprowadzić wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Rozwiązania zostały przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - czytamy w komunikacie resortu.

Projekt ustawy we wtorek został skierowany do uzgodnień i konsultacji. Opinie można przesyłać do 6 lutego br.

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Jak wyjaśnił resort, wakacje składkowe to dobrowolne rozwiązanie skierowane do mikroprzedsiębiorców, w tym samozatrudnionych, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

"Będzie polegać na możliwości skorzystania w jednym dowolnym miesiącu roku ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa" - wskazano. Projekt nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wakacje mają dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego, nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który - w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat obrotowych - spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Kto będzie mógł skorzystać?

Zgodnie z założeniami, z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

"Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z wakacji składkowych, będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Przykładowo, jeśli będzie chciał, by to listopad był miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne, wniosek powinien zostać złożony do ZUS-u w październiku" - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo rozwoju zwróciło przy tym uwagę, że przedsiębiorcy powinni również pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. "Obowiązujący termin jest taki sam, jak w przypadku innych przedsiębiorców – do 20. dnia następnego miesiąca" - zaznaczono.

Według projektu rozwiązanie nie będzie obowiązywać osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. MRiT wyjaśniło, że takie zastrzeżenie ma zabiegać tzw. "wypychaniu" pracowników na samozatrudnienie.

Wakacje składkowe - od kiedy?

Ministerstwo przewiduje, że przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2024 roku, "tak aby już w listopadzie tego roku pierwsi przedsiębiorcy mogli skorzystać z tego rozwiązania".

"Szacujemy, że z rozwiązania będzie mogło skorzystać prawie 2 miliony osób. Chcemy, aby miały taką możliwość jeszcze w tym roku" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Koszt rozwiązania w tym roku oszacowano na około 1,73 mld zł.

