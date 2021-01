Składka na ZUS w górę. "Preferencyjna wzrośnie znacznie bardziej niż standardowa"

O 26,01 złotego miesięcznie wzrosną składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które płacą przedsiębiorcy. To najmniejszy wzrost od 2014 roku - informuje główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski.

Składka zdrowotna w 2021 roku

We wtorek Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące średniej pensji w sektorze przedsiębiorstw, która w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła dokładnie 5656,51 złotych. Jest to o tyle ważne, że od tej kwoty wyliczana jest składka zdrowotna - jeśli chodzi o kwoty składek na ZUS w 2021 roku była to ostatnia niewiadoma.