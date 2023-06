Składka ZUS mocno w górę. Oto wyliczenia

W 2024 roku wzrosną zarówno tak zwany duży, jak i mały ZUS. Ten pierwszy jest powiązany z prognozowanym na przyszły rok przeciętnym wynagrodzeniem, a drugi z pensją minimalną. Rząd zakłada, że jedno i drugie będą w 2024 roku znacznie wyższe.

Z założeń projektu budżetu państwa na 2024 rok wynika, że przeciętne wynagrodzenie ma wynosić 7794 zł. Jeśli ta propozycja trafi do ostatecznej wersji, to wzrośnie także wysokość składek ZUS dla firm, które są sztywno powiązane z prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem.

Składki ZUS w 2024 roku

Jak przypomina inFakt, zajmujący się obsługą księgową firm, podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców to 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Przy wynagrodzeniu na poziomie 7794 zł w 2024 roku podstawa wyniesie 4676,40 zł.

- Składki ZUS na rok 2024 wyniosą więc 1594,19 zł (bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania). W roku 2023 składki wynoszą 1418,48 zł. Oznacza to wzrost o 175,70 zł miesięcznie (12,4 proc.) - wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt.

Prognozowane składki ZUS na ubezpieczenie w 2024 roku wyniosą odpowiednio:

emerytalne – 912,83 zł rentowe – 374,11 zł chorobowe – 114,57 zł wypadkowe – 78,10 zł Fundusz Pracy – 114,57 zł

Do tego trzeba doliczyć składkę zdrowotną zgodnie z formą opodatkowania i dochodem/przychodem.

Wzrost przy małym ZUS jeszcze większy

W przyszłym roku wzrośnie także tak zwany mały ZUS, który opłacają przedsiębiorcy rozpoczynający działalność. Jest on powiązany z płacą minimalną. Podstawa składek, bez składki zdrowotnej, wynosi dla małego ZUS 30 proc. wynagrodzenia minimalnego.

Obecnie podstawa ta wynosi 1047 zł, a składki od niej liczone – 331,26 zł miesięcznie. Od lipca 2023 r. podstawa wyniesie 1080 zł, a składki 341,72 zł.

Z projektu przyjętego przez rząd wynika, że także w 2024 roku będzie wzrastać dwa razy. Od stycznia ma wynosić 4242 zł brutto, a od lipca 4300 zł brutto.

Jak wskazuje inFakt, takie zmiany spowodują, że wysokość składek w ramach tzw. małego ZUS, , wzrosną o około 20 proc. (w porównaniu do analogicznych okresów tego roku). To największa podwyżka w historii.

Od stycznia podstawa składki wzrośnie do 1273 zł. To oznacza, że składki, bez składki zdrowotnej, za okres od stycznia do czerwca wyniosą 402,78 zł. To o 71,52 zł miesięcznie więcej niż w analogicznym okresie bieżącego roku.

Zaś po drugiej podwyżce, od lipca 2024 roku, podstawa wymiaru ulgowych składek ZUS wzrośnie do 1290 zł. To oznacza, że za okres od lipca go grudnia 2024 należność wyniesie 408,17 zł miesięcznie. W porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. wzrost wyniesie 66,45 zł.

Ile wyniesie składka zdrowotna?

InFakt przypomina, że częścią składek na ZUS jest też składka zdrowotna, która od stycznia 2023 r. jest wyliczania w całkowicie nowy sposób.

W przypadku osób rozliczających się na skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9 proc. dochodu, a osób rozliczających się metodą podatku liniowego - 4,9 proc. dochodu. Przy czym - to dodatkowy warunek - składka nie może być niższa niż 9 proc. liczone od wynagrodzenia minimalnego. W 2023 roku jest to więc co najmniej 314,10 zł miesięcznie.

Jeśli od stycznia 2024 r. pensja minimalna wzrośnie do zapowiadanych 4242 zł, w przyszłym roku wysokość składki minimalnej wyniesie 381,78 zł (o 67,78 zł więcej niż obecnie).

