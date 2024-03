"Punkt zapalny" w koalicji? Hołownia: zmiany na pewno będą

Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców na pewno będą, bo zobowiązaliśmy się do tego w naszej umowy koalicyjnej - powiedział w środę lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jak stwierdził, "to nie jest punkt zapalny" w koalicji rządzącej.

Wprowadzając Polski Ład, rząd Zjednoczonej Prawicy zmienił zasady naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, co skutkowało zwiększeniem ich obciążeń, dlatego chcą oni powrotu do starych zasad. Wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców jest jednym z punktów umowy koalicyjnej rządu Donalda Tuska.

Wicepremier i lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na sobotniej konwencji, że jednym z najważniejszych punktów programowych jest zmiana zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

- To jest bezwzględna, niepodlegająca żadnym negocjacjom koalicyjnym nasza umowa. Jeśli to nie byłoby zrealizowane, to nie jesteśmy w stanie akceptować innych projektów - oświadczył Kosiniak-Kamysz. - To jest wpisane do umowy koalicyjnej, będziemy tego oczekiwać i wymagać - dodał lider ludowców.

Szymon Hołownia o zmianach w składce zdrowotnej

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapewniał w środę w Sejmie, że "to nie jest punkt zapalny" w koalicji rządzącej. - To jest próba rozmowy o tym, co jest ważne dla każdego z nas, członków koalicji - tłumaczył marszałek Sejmu w rozmowie z dziennikarzami.

- Te zmiany na pewno będą, bo zobowiązaliśmy się do tego w 12. punkcie naszej umowy koalicyjnej. Pytanie, kiedy będą. To już jest też pytanie, które trzeba kierować do rządu, a my z rządem będziemy o tym na pewno na spokojnie rozmawiać - zadeklarował Hołownia.

Dopytywany, czy nie będzie zatem tak, że Polska 2050 złoży własny projekt w tej sprawie. - Przede wszystkim chcemy w ramach koalicji - bo wiemy, jak się buduje większość w parlamencie - doprowadzić do tego, żeby w tej sprawie była między nami zgoda. Ale będziemy głośno i wyraźnie mówić o tym, na czym nam zależy najbardziej. Platforma (Obywatelska) ma swoje 100 konkretów, my mamy swoje 12 punktów, mamy umowę koalicyjną - zwracał uwagę lider Polski 2050.

W ocenie Szymona Hołowni "nie ma nic złego w tym, że ktoś mówi, po co poszedł do polityki i co chce dla ludzi załatwić".

Rządzący zapewniają o trwających pracach

Szefowa Ministerstwa Zdrowia Izabela Leszczyna zapewniła w sobotę w mediach społecznościowych, że w jej resorcie i Ministerstwie Finansów "trwają prace nad zmianami w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców". "Zmiana obejmie składkę od aktywów trwałych i część podstawową składki" - napisała Leszczyna w serwisie X (dawniej Twitter).

Rozwiń

O tym, że trwają rozmowy w sprawie zmian w składce zdrowotnej mówił w poniedziałek szef kancelarii premiera Jan Grabiec. - Mam nadzieję, że w najbliższych dniach, tygodniach poznamy już stanowisko nie tylko Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, ale również rządu w tej sprawie. Wiem, że toczą się intensywne rozmowy w tej sprawie między Ministrem Finansów a Ministerstwem Zdrowia - powiedział.

Grabiec zaznaczył, że zmiana zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców "będzie wymagała odpowiedniego procedowania w Sejmie i odpowiedniego vacatio legis".

- Nie chcemy zgłaszać projektów ustaw, zwłaszcza podatkowych, które mają być przyjęte w ciągu dwóch, trzech dni w Sejmie, bo wiemy, co się za tym kryje. (...) Będziemy wprowadzać zmianę w składce zdrowotnej w taki sposób, żeby nie powodować bałaganu (...), żeby wszyscy przedsiębiorcy wiedzieli, jaką składkę w danym miesiącu mają zapłacić - tłumaczył szef kancelarii premiera.

Jan Grabiec zwracał uwagę, że zmianą składki zdrowotnej zajmuje się wiceminister desygnowany przez Polskę 2050 do Ministerstwa Finansów, więc koalicjanci "bardzo dobrze znają stan tych prac i wiedzą, na jakim etapie one się toczą".

Autorka/Autor:mb/dap

Źródło: tvn24.pl