Zmiany w składce zdrowotnej - kto zyska?

Kozłowski wyjaśnił, dlaczego w niektórych przypadkach zmiana poziomu składki jest inna od zmiany poziomu całkowitego obciążenia. "Ma to związek ze zmianą optymalnej formy opodatkowania. Do tej pory opłacało się przechodzić na podatek liniowy po to, by zapłacić niższą składkę zdrowotną (4,9 proc. zamiast 9 proc.), mimo że PIT do zapłaty w niektórych przedziałach dochodowych był wyższy" - wskazał ekonomista.